Mucha Sekt představuje u příležitosti otevření Mucha Muzea limitovanou Blue Edition

Mucha Sekt Blue Edition je exkluzivní sekt v unikátní modré lahvi, která odkazuje na secesní styl Alfonse Muchy a jeho mistrovskou práci s barvami. „Tento suchý sekt zaujme svou průzračnou světle žlutou zářivou barvou. Vůně je intenzivní a svěže ovocná, evokující sladké tóny zralého manga a citrusových plodů. V ústech nabízí harmonickou kombinaci ovocných tónů, kde se sladkost rafinovaně mísí s osvěžující kyselinkou, čímž vzniká vyvážený a lahodný závěr,“ uvedl Ing. Maroš Puškár, ředitel společnosti Soare sekt a.s.

Unikátní novinka se skvěle hodí k červenému masu či drůbeži, protože její svěžest výborně podtrhne a doplní šťavnatost pokrmu. Elegantní modré balení zároveň dělá z Mucha Sekt Blue Edition nejen lahodný nápoj, ale i umělecký kousek, který se stane ozdobou každého slavnostního přípitku.

Otevření Mucha Muzea je významnou kulturní událostí, která přibližuje veřejnosti život a dílo Alfonse Muchy. Značka Mucha Sekt se tímto limitovaným vydáním hlásí k odkazu tohoto slavného českého malíře a oslavuje propojení umění, tradice a elegance. Design instalace měla na starosti významná česká architektka Eva Jiřičná. Ta se snažila škálou barev, které malíř s oblibou používal, odlišit části výstavy tak, aby návštěvníci procházeli Muchovými náladami. „Jestliže my uděláme svůj úkol správně, tak by si nikdo neměl uvědomit, že tady pracoval architekt. Všichni by měli myslet jen na to, že se seznamují s prací úžasného člověka v úžasném prostoru,“ uvedla Jiřičná.

Letos v červenci uplyne 165 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj pradědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil Marcus Mucha, výkonný ředitel Nadace Mucha.

O společnosti Soare sekt: Soare sekt a.s. patří mezi největší vinařská uskupení v České republice. Ve svém portfoliu má široký vinařský sortiment – sekty, šumivá vína, tichá vína alkoholická i nealkoholická, šumivé vinné nápoje, nealkoholické šumivé vinné nápoje, vinné destiláty a nealkoholické šumivé nápoje pro děti. V současné době má úspěšné uskupení mateřské firmy Soare sekt a.s. zázemí v německé společnosti Sektkellerei Schloss Wachenheim AG. Nejsilnější značky společnosti Soare sekt jsou už řadu let vyváženy do mnoha zemí celého světa. Mimo úspěšné značky Mucha Sekt společnost reprezentuje také jednička na trhu nealkoholických šumivých nápojů pro děti Robby Bubble, exportovaná do více než 20 zemí světa a další kolekce tichých vín a šumivých nápojů.

O Nadaci Mucha: Nadaci Mucha založili roku 1992 vnuk Alfonse Muchy John Mucha a umělcova snacha Geraldine Thomsen Mucha. Nadace Mucha ochraňuje a uchovává Muchovu rodinnou sbírku, největší a nejúplnější sbírku Muchových děl na světě, a propaguje umělecký odkaz Alfonse Muchy. V průběhu let uspořádala Nadace Mucha po celém světě více než 90 výstav, na nichž se více než 6,500. 000 návštěvníků seznámilo nejen s dílem Alfonse Muchy, ale i s českou kulturou. Nadace Mucha je mezinárodně uznávanou autoritou na život a dílo Alfonse Muchy. Prezidentem Nadace Mucha je John Mucha a jejím výkonným ředitelem je umělcův pravnuk Marcus Mucha.

