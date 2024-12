Mucha Sekt slaví úspěch na nejprestižnější vinařské soutěži v Asii

Společnost Soare sekt a.s. slaví další mimořádný úspěch. Na prestižní soutěži Asian Wine Trophy 2024, největší soutěži vín v Asii pod patronací Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV), získaly Mucha Sekt Demi Sec a Mucha Sekt ICE stříbrné medaile.

"Velmi nás těší, že naše produkty uspěly v tak náročné konkurenci. Obě stříbrné medaile potvrzují, že kvalita značky Mucha Sekt je uznávána odborníky po celém světě," říká Maroš Puškár, ředitel společnosti Soare sekt a.s.

Úspěch nejen v Asii

Úspěch v Asii však není jediným triumfem této značky sektů. Na Berliner Wine Trophy 2023, jedné z nejprestižnějších světových soutěží pod patronací OIV a Mezinárodní unie enologů (UIOE), získal Mucha Sekt Brut zlato. Stejně tak letos bodoval na Prague Wine Trophy 2024, nejvýznamnější české soutěži vín. Zde získaly Mucha Sekt Brut i Mucha Sekt Demi Sec ocenění Prague Premium Gold, což potvrzuje jejich mimořádnou kvalitu i v domácím prostředí.

Mucha Sekt: Spojení tradice, kvality a umělecké estetiky

Mucha Sekt je inspirován nadčasovým dílem Alfonse Muchy a odkazuje na jeho hluboký smysl pro krásu a detail. Každou z etiket zdobí jiné Muchovo dílo dodávající každé lahvi výjimečnost.

Například etiketu Mucha Sekt Demi Sec zdobí motiv Jaro zachycující půvabnou ženskou postavu v jemné látce a s bohatou kyticí v ruce. Tento polosuchý sekt nabízí jemné perlení a květinová vůně se v něm snoubí s delikátním ovocným pozadím. Skvěle se hodí například k jemným sýrům.

"Mucha Sekt ICE zdobí dílo Byzantine, jehož centrálním prvkem je byzantská žena s hustými kadeřemi obklopená květinovými vzory. Její svůdný pohled k nám proniká skrze kulaté ornamenty, oblé stonky a jejich bohatá květenství, jako by přímo zval do sladké květinové vůně tohoto jedinečného sektu. Jeho divoká krása se ukrývá v kulaté chuti a nádherné a velmi bohaté květinové vůni," dodává Barbara Kozielová, someliérka Soare sekt a.s.

Tradice a budoucnost

Úspěchy značky Mucha Sekt přicházejí v roce, kdy se připomíná 164 let od narození Alfonse Muchy. Marcus Mucha, výkonný ředitel Nadace Mucha, zdůrazňuje historickou i rodinnou spojitost mezi světem vína a rodinou Muchových: "Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Naše rodina má hluboké kořeny spojené s vinařstvím. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková 'poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína'. Stříbrná ocenění pro Mucha Sekty z Asie potvrzují, že spojením umění a kvality vzniká něco mimořádného," doplnil k zisku medailí Marcus Mucha, výkonný ředitel Nadace Mucha.

Zákazníci si mohou vybírat z široké nabídky sektů z kolekce Mucha Sekt, která zahrnuje nejen alkoholické, ale i nealkoholické varianty. Sortiment doplňují právě letní sekty typu ICE v bílé i růžové variantě.

O společnosti Soare sekt: Soare sekt a.s. patří mezi největší vinařská uskupení v České republice. Ve svém portfoliu má široký vinařský sortiment - sekty, šumivá vína, tichá vína alkoholická i nealkoholická, šumivé vinné nápoje, nealkoholické šumivé vinné nápoje, vinné destiláty a nealkoholické šumivé nápoje pro děti. V současné době má úspěšné uskupení mateřské firmy Soare sekt a.s. zázemí v německé společnosti Sektkellerei Schloss Wachenheim AG. Nejsilnější značky společnosti Soare sekt jsou už řadu let vyváženy do mnoha zemí celého světa. Mimo úspěšné značky Mucha Sekt společnost reprezentuje také jednička na trhu nealkoholických šumivých nápojů pro děti Robby Bubble, exportovaná do více než 20 zemí světa a další kolekce tichých vín a šumivých nápojů.

O Nadaci Mucha: Nadace Mucha je nezávislá nezisková charitativní organizace, která se věnuje zachování a podpoře práce Alfonse Muchy. Byla založena v roce 1992 vnukem Alfonse Muchy Johnem Muchou a snachou Alfonse Muchy Geraldine Mucha. V průběhu let uspořádala Nadace Mucha více než padesát výstav Muchova umění po celém světě a představila více než čtyřem milionům lidí umění Alfonse Muchy a českou kulturu obecně.

www.soaresekt.cz www.muchasekt.cz

