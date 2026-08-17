Mudita Kompakt: Telefon s E-Ink displejem a plným soukromím přichází do ČR

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  13:16
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Praha 17. srpna 2026 (PROTEXT) - Život v neustálém kolotoči notifikací, algoritmického tlaku a sledování osobních dat vede čím dál více lidí k hledání digitální rovnováhy. Přechod na klasický tlačítkový telefon však pro většinu z nich znamená příliš velký kompromis – ztrátu moderní navigace, šifrované komunikace či bezdrátových technologií. Na trh proto přichází Mudita Kompakt: minimalistický telefon s E-Ink displejem, který kombinuje digitální pohodu, plnohodnotné soukromí a moderní výbavu bez závislosti na ekosystému Big Tech společností. Telefon vstupuje do prodeje s kompletní lokalizací do českého jazyka.

Pro koho je Mudita Kompakt určen?

Telefon stírá hranici mezi omezeným tlačítkovým telefonem a návykovým smartphonem. Nabízí flexibilní využití pro různé životní situace:

• Jako hlavní telefon pro digitální minimalisty: Ideální volba pro uživatele, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad svým časem i osobními daty, aniž by se nechali rozptylovat sociálními sítěmi a neustálými upozorněními.

• Jako druhý telefon pro večery a víkendy: Perfektní společník po pracovní době nebo pro víkendový digitální detox. Umožní vám zůstat na příjmu pro rodinu a důležité hovory, aniž by vás lákal ke kontrolování pracovních e-mailů či nekonečnému prohrabávání obsahu.

• Bezpečná technologie pro děti a dospívající: Skvělá a bezpečná alternativa k běžným smartphonům pro rodiče, kteří chtějí odložit vstup dětí do světa sociálních sítí. Telefon neobsahuje návykový obchod s aplikacemi ani algoritmy podporující doomscrolling. Rodiče mají plnou kontrolu nad tím, jaké aplikace (např. Signal, WhatsApp nebo offline mapy) dítěti přes počítač manuálně nainstalují.

Soukromí bez sledování a svoboda díky sideloadingu

Mudita Kompakt běží na de-googlovaném operačním systému MuditaOS K (založeném na open-source projektu AOSP). Systém neobsahuje žádné služby Google, nezaznamenává polohu na pozadí ani nesbírá uživatelská data. Pro absolutní jistotu je telefon vybaven unikátním přepínačem Offline+. Jeho aktivací dojde k hardwarovému odpojení GSM modemu a mikrofonů a k okamžitému softwarovému vypnutí fotoaparátu, Wi-Fi a Bluetooth.

Přestože telefon ze zásady neobsahuje návykový obchod s aplikacemi, uživatelé nejsou v používání nijak limitováni. Díky podpoře sideloadingu si přes desktopovou aplikaci Mudita Center mohou do zařízení bezpečně nainstalovat jakékoliv potřebné Android APK soubory – od šifrovaných komunikátorů (Signal, WhatsApp) přes bankovní autentifikátory, audioknihy a pokročilé fotoaparáty (umožňující např. nahrávání videa) až po offline navigace.

Vývoj řízený komunitou a špičková výbava

Mudita staví na neustálém dialogu se svými uživateli – aktivně naslouchá zpětné vazbě komunity a pravidelnými aktualizacemi přidává funkce podle přání zákazníků. Nejnovější aktualizace systému přinášejí například převod hlasu na text (Voice-to-Text) pro snadné diktování zpráv, podporu skupinových SMS/MMS zpráv, vylepšené E-Ink režimy překreslování či pokročilou správu offline navigace.

Dominantou telefonu je 4,3" E-Ink displej, který limituje modré světlo, neoslňuje na slunci a je chráněn matným minerálním sklem s vysokou tvrdostí 8H. S tělem chráněným krytím IP54 a vyztuženým rámem nabízí Mudita Kompakt kompletní moderní výbavu: Dual SIM + eSIM, přesnou GPS / GLONASS / Galileo navigaci, 4G LTE, bezdrátové Qi nabíjení, čtečku otisků prstů, 3,5mm audio jack a 8Mpx fotoaparát s dvoutónovým LED bleskem. Nízká spotřeba displeje a baterie o kapacitě 3300 mAh zajišťují výdrž až 6 dní v pohotovostním režimu. Špičkový koncept i zpracování potvrzují mezinárodní ocenění Red Dot Design Award 2025, iF Design Award 2025 a certifikace Calm Tech.

Klíčové technické parametry

• Displej: 4,3" E-Ink (800×480), nulové modré světlo, matné minerální sklo 8H, nastavitelná frekvence obnovování obrazovky

• Operační systém: De-googlovaný MuditaOS K (AOSP) s plnou českou lokalizací

• Flexibilita: Instalace libovolných Android APK aplikací přes desktopovou aplikaci Mudita Center (sideloading)

• Bezpečnost: Přepínač Offline+ (hardwarové odpojení GSM modemu a mikrofonů, vypnutí fotoaparátu, Wi-Fi a BT)

• Paměť: 3 GB RAM + 32 GB vnitřní paměť (rozšiřitelná o microSD karty až do velikosti 2 TB)

• Konektivita & Výbava: Dual SIM + eSIM, GPS / GLONASS / Galileo, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC čip, čtečka otisků prstů, bezdrátové Qi nabíjení, 3,5mm jack

• Fotoaparát: 8 Mpx snímač s dvoutónovým LED bleskem (teplá a studená dioda)

• Odolnost & Výdrž: Stupeň krytí IP54 (odolnost proti prachu a stříkající vodě), 3300 mAh baterie (výdrž až 6 dní v pohotovostním režimu)

• Ocenění: Red Dot Winner 2025, iF Design Award 2025, Calm Tech Certified

Více informací naleznete na oficiálních stránkách: www.tygotec.cz/mudita/ www.mudita.com

 

Zdroj: Tygotec s.r.o.

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

   

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