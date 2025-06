Multikulturní centrum Praha pomáhá od začátku války ukrajinským uprchlíkům, T-Mobile ho podpořil v grantové výzvě

V loňském roce proběhla grantová výzva Česko bez předsudků, vypsaná a financovaná T-Mobilem. Do výzvy se zapojily organizace, jejichž projekty podporují skupiny ohrožené předsudečným násilím nebo motivují k nahlašování těchto činů a zaměřují se na osvětu nebo vzdělávání. Celkem bylo v rámci výzvy granty podpořeno osm organizací a projektů částkou 1,500.000 korun. V rámci předvánoční sbírky Spolu proti předsudkům operátor vybral téměř půl milionu korun, částku zdvojnásobil a dorovnal na rovný 1 milion korun na podporu organizace In IUSTITIA. Ta pomáhá obětem předsudečného násilí. Podle jejích dat jsou nejohroženějšími skupinami lidé z důvodu etnicity, sexuální orientace, pohlaví, zdravotního postižení či sociální situace. Od začátku války na Ukrajině ale přibyla ještě jedna ohrožená skupina. Na pomoc uprchlíkům se zaměřuje Multikulturní centrum Praha (MKC Praha).

„Zlepšováním soužití lidí z rozdílných kultur se zabýváme již dvacet let. Uprchlíci často nemají dostatečný přehled o svých právech nebo si myslí, že na nich nezáleží. Často nemají dobrou předchozí zkušenost s úřady a institucemi ve své domovině, a čelí složitému procesu integrace v nové zemi. Vnímají se jako druhořadí, sami to někdy popisují jako ‚my jsme jenom uprchlíci‘,“ říká Zuzana Schreiberová, výkonná ředitelka Multikulturního centra Praha. „Kulturním rozdílem a bariérou, která může omezovat přístup uprchlíků z Ukrajiny k podpoře v případě předsudečného násilí, je vedle obav z neznalosti jazyka rozšířená nedůvěra v sociální služby a někdy i stud o takových tématech vůbec mluvit, ale i třeba obava, že by jim podání oznámení na policii mohlo nějak uškodit.”

Uprchlíci a migranti spíše než oficiálním stránkám důvěřují doporučení od členů vlastní komunity s osobní zkušeností nebo informacím ze sociálních sítí. Například oficiální facebooková stránka Ministerstva vnitra ČR „Naši Ukrajinci“ má kolem 38 tisíc sledujících, zatímco tři největší ukrajinské facebookové skupiny dohromady asi 450 tisíc členů. MKC Praha proto cílí své aktivity na ukrajinské skupiny na Facebooku a Telegramu prostřednictvím peer to peer pracovnic. Na těchto sítích zároveň analyzuje 17 největších skupin a výsledky chce následně předat organizaci In IUSTITIA a dalším jako podklad pro efektivnější komunikaci s uprchlíky. Vznikla i metodika, kde MKC předává své zkušenosti z terénu a návod pro další organizace, které by chtěly s online terénní prací začít.

„Předsudečné násilí proti lidem z Ukrajiny není v české společnosti na ústupu, právě naopak. Podle našeho posledního průzkumu zpracovaného agenturou IPSOS je 50 % všech nenávistných projevů online zaměřeno právě proti Ukrajincům. A je tu i vliv dezinformací. Jsme rádi, že můžeme podpořit organizaci, která i tři roky po začátku války stále pomáhá uprchlíkům,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile, a dodává, že je třeba si uvědomit i to, že mediální pozornost je pomíjivá, ale válka na Ukrajině stále neskončila.

Kontakt:

Johana Valtrová

Specialista externí komunikace

T-Mobile Czech Republic a.s.

e-mail: johana1.valtrova@t-mobile.cz

www.t-mobile.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.