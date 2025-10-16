Musixmatch podepsal smlouvy o inovacích v oblasti umělé inteligence se společnostmi Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Group a Warner Chappell Music

Společnost Musixmatch, globální poskytovatel textů písní a hudebních dat, dnes oznámila uzavření řady inovativních licenčních smluv v oblasti umělé inteligence se společnostmi Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Group a Warner Chappell Music. Na základě těchto zkušebních smluv získá Musixmatch přístup ke katalogům více než 15 milionů hudebních děl, aby mohla s podporou předních vlastníků práv a hudební vydavatelské komunity vyvíjet nové analytické a negenerativní služby založené na umělé inteligenci.
Díky těmto dohodám se Musixmatch stává první společností, která uzavřela partnerství se třemi předními hudebními vydavateli a komplexně se zavázala k budování nových eticky vyškolených služeb a zdrojů příjmů s využitím autorizovaných katalogů. Jedná se o důležitý krok v odpovědném vývoji umělé inteligence v hudbě, který se pevně soustředí na zesílení dopadu hudebních děl a textů písní a zároveň poskytuje odměnu majitelům práv a skladatelům.
„Těšíme se na spolupráci se svými důvěryhodnými partnery, s nimiž společně vybudujeme a budeme sdílet zcela nové zdroje příjmů," řekl Massimo Ciociola, zakladatel a generální ředitel společnosti Musixmatch. „Zjednodušeně řečeno: bez skladatelů by neexistoval hudební průmysl. Tyto dohody zajistí, že současní i budoucí skladatelé budou odměňováni za své tvůrčí dílo, a to nejen na dnešním trhu, ale také v dynamickém světě poháněném umělou inteligencí, který se rychle rozvíjí. Naše dlouhodobá partnerství s držiteli práv nám umožňují s důvěrou budovat nové služby, které budou skladatelům poskytovat náležitou odměnu a zároveň přinášet hodnotu hudebním vydavatelům a všem, kteří uznávají sílu písní ovlivňovat kulturu a dávat smysl našemu světu."
Tyto dohody navazují na silné vztahy, které Musixmatch za posledních 15 let navázal s hudebními vydavateli a držiteli práv, s nimiž úzce spolupracuje na vytváření nových trhů a příležitostí založených na sdílených hudebních datech a textech písní. Představují plán, jak mohou technologické společnosti a držitelé práv spolupracovat, aby zodpovědně využili potenciál umělé inteligence. Musixmatch představí další iniciativy v rámci tohoto nového rámce, čímž posílí dlouhodobý závazek společnosti k etické inovaci v hudebním průmyslu.
Další informace o Musixmatch najdete na adrese: https://musixmatch.com/.
O Musixmatch
Musixmatch je největší světová společnost zabývající se texty písní a hudebními daty, která kombinuje bezkonkurenční licenční síť s pokročilou technologií umělé inteligence, aby poskytovala texty písní v reálném čase a špičkové informace z oboru. Ve spolupráci s více než 225.000 vydavateli a téměř 3 miliony skladatelů poskytuje Musixmatch přesné a autorizované texty písní a hudební data napříč službami, jako jsou Spotify, Apple Music, YouTube, Google, Amazon Music, iHeart Radio a Instagram, a zároveň neustále získává informace z rozsáhlé knihovny písní, aby odhalila, jak se hudba vyvíjí a jak se spojuje s publikem po celém světě. Společnost má sídlo v italské Bologni. Více informací najdete na musixmatch.com.
