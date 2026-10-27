Muzeum automatů Arcade Hry vybralo na Startovači za týden 400 tisíc korun

Muzeum, které funguje od roku 2011 a dnes nabízí 173 původních funkčních automatů, plánuje na jaře 2027 zahájit přístavbu. Ta zpřístupní více než 70 dalších strojů ze skladu a nabídne také Amiga salonek, prostor pro akce a novou dílnu. Muzeum již přivítalo přes 120.000 návštěvníků a hostilo 42 světových rekordů. Na všech automatech si návštěvníci zahrají za jednotné vstupné, bez vhazování mincí.
Příspěvky pomohou snížit úvěr na stavbu, financovat opravy a stavbu dalších automatů i bezbariérovou zdvihací plošinu pro handicapované návštěvníky. Kampaň běží do 18. listopadu 2026.
Více informací: https://www.startovac.cz/projekty/arcade-hry-pristavba-dalsi-level
Kontakt: Honza Orna, info@arcadehry.cz
Zdroj: Jan Orna - ArcadeHry.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59808.