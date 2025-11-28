Muzeum vůní Xuelei: globální památka vůní a nové poutní místo pro milovníky vůní

Kanton (Čína) 28. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - V Kantonu mění nová vůně význam cestování. Nepochází z butiku ani z malého parfémového salonu, ale z rozsáhlé smyslové instituce, která byla nedávno zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako „největší muzeum vůní" (9,500.878 m2, Kanton, 27. listopadu 2025) – Muzeum vůní Xuelei. Zde se aróma stává architekturou, vyprávěním příběhů a novým způsobem, jak prožít město.

01|Muzeum postavené v jazyce arómatu

Přítomnost muzea začíná již jeho architekturou:

budova inspirovaná destilací, obložená červenými cihlami, evokující jak průmyslové dědictví, tak futuristické řemeslo. Vysoké centrální atrium vtahuje sluneční světlo hluboko do budovy a udává tón ještě předtím, než ucítíte jakoukoli vůni.

Na pěti podlažích návštěvníci objeví:

• 18 tematických galerií pokrývajících světové civilizace

• Více než 300 míst k objevování arómatu

• Knihovnu 400 jedinečných vůní

• Komplexní prezentaci východních aromatických tradic

• Imerzivní aróma divadel a scénografie z různých časových okamžiků

Zde se aróma stává kulturním slovníkem – schopným interpretovat paměť, historii a identitu.

02|Pětipodlažní instalace vůní AI:

Vizuální a zážitkové centrum muzea

Hlavním lákadlem, které upoutá pozornost každého návštěvníka, je impozantní instalace vůní AI, která se rozprostírá přes pět podlaží.

Stovky průhledných nádob s vůní visí v paprsčitém seskupení kolem točitého schodiště.

Světlo jimi prosvítá a proměňuje každý výstup v kinematografický zážitek – jako by návštěvník procházel mlhovinou vytvořenou z vůní.

Instalace je více než vizuální poezií, tvoří výchozí bod datově řízené vůně muzea.

S digitální kartou arómatu návštěvníci ochutnávají vůně ve více než 300 bodecharómatu a mapují své reakce – citrusovou svěžest, květinové teplo, dřevitou hloubku.

Na konci čtvrtého patra Časový stroj arómatu generuje osobní zprávu o vůni cestování:

smyslový portrét individuálních preferencí.

Pak přichází kouzlo:

v prvním patře stanice pro míchání pomocí umělé inteligence – často popisovaná jako „kouzlo kybernetické parfumerie" – vytvoří na míru šitý parfém za pouhé tři minuty, od receptury až po plnění do flakónu.

Technologie demokratizuje parfumerii a dává každému návštěvníkovi tvůrčí svobodu, která byla dříve vyhrazena odborným pracovníkům.

03|Nová poutní destinace pro milovníky vůní z celého světa

Díky svému rekordnímu rozsahu a inovativnímu smyslovému designu se muzeum rychle stalo:

• Povinnou zastávkou pro milovníky vůní z celého světa

• Oblíbeným místem médií v oblasti designu a životního stylu

• Novým zdrojem inspirace pro parfémáře a kreativce

• Mezníkem v oblasti zážitkové kulturní turistiky

Návštěvníci odcházejí nejen s arómatem, ale také s novým porozuměním tomu, jak vůně formuje vnímání, paměť a kulturu.

Ať je cílem vaší příští cesty aróma. A Muzeum vůní Xuelei může být právě tím místem, za kterým stojí za to cestovat přes kontinenty.

O společnosti Xuelei

Společnost Kanton Xuelei Cosmetics Co., Ltd. se již více než 30 let specializuje na vývoj a výrobu vůní a parfémů a poskytuje integrovaná řešení. Společnost nabízí zjednodušené služby v oblasti inovace vůní, výroby a globální podpory značky.

Další informace naleznete na:

Webové stránky: www.xuelei.com

Instagram: XUELEI FRAGRANCE MUSEUM

E-mail: odmservice@xuelei.com

Adresa: No. 1 Ketai 2nd Road, Baiyun District, Kanton, Čína

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2833619/862A7974_opq4158963926.jpg 

 

