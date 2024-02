MWC 2024 | Společnosti Huawei a The Tolly Group předložily zprávu o testování řešení autonomní sítě pro datová centra L4

Na akci Huawei IP Club Carnival, která se uskutečnila v rámci veletrhu MWC Barcelona 2024, předložily společnosti Huawei a The Tolly Group zprávu o testování síťového řešení pro autonomní řízení datových center 4. úrovně (L4). Zpráva ukazuje, že řešení společnosti Huawei získalo působivé celkové hodnocení 4,02 (z 5,0) a je také mezi řešeními, které společnost Tolly ve své zprávě hodnotila, tím jediným, které implementuje autonomní řízení datových center L4.

Podle hodnocení společnosti Tolly, vycházejícího ze systému indexu autonomního řízení sítě datových center, vykazuje řešení Huawei CloudFabric výjimečný výkon v oblasti efektivity a přesnosti nasazení, použitelnosti, udržovatelnosti, spolehlivosti a také optimalizace výkonu sítě.

Arthur Wang, prezident divize Data Center Network Domain v sekci Huawei Data Communication Product Line, přičítá posun řešení Huawei pro autonomní řízení sítí datových center z úrovně 3.5 na 4. úroveň detailnímu porozumění příčinám největších problémů zákazníků a způsobům uplatnění služeb v odvětvích jako finančnictví, státní správa nebo výroba, a také realizaci společných inovačních projektů s předními zákazníky. Zdůrazňuje pevné odhodlání společnosti Huawei spolupracovat se zákazníky a průmyslovými partnery na rozvoji sítí datových center a přechodu do éry vysoce autonomního řízení.

Kevin Tolly, zakladatel a generální ředitel společnosti The Tolly Group, pochválil řešení CloudFabric 3.0 společnosti Huawei v oblasti superkonektivity za to, že do sítí datových center zavádí funkce digitální mapy sítí. Tato inovace nabízí významné výhody, pokud jde o jednotnou organizaci, simulaci a ověřování, ale také o i integrovaný provoz a údržbu aplikací a sítí pro heterogenní sítě s více cloudy. Kromě toho rozšiřuje možnosti inteligentního provozu a údržby z výpočetních sítí pro všeobecné použití na výpočetní sítě s více architekturami, které zahrnují jak inteligentní sítě, tak i výpočetní sítě pro všeobecné použití.

Zpráva o testech tak nejen zdůrazňuje inovace a vedoucí postavení společnosti Huawei v oblasti autonomních sítí pro řízení datových center, ale poukazuje také na jednoznačný směr vývoje pro podniky, které začínají s realizací inteligentní digitální transformace. Společnost Huawei hodlá i v budoucnu pokračovat ve spolupráci se svými průmyslovými partnery, aby podpořila široké přijetí síťových technologií pro autonomní řízení datových center L4. Cílem tohoto společného úsilí je urychlit vstup sítí datových center do éry autonomního řízení, která se vyznačuje agilními obchodními operacemi, bezkonkurenční uživatelskou zkušeností a zefektivněním provozu a údržby.

