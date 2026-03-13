[MWC 2026] GSMA vydává specifikace zkušeností pro nativní aplikace AI volání

Autor:
  13:26
Barcelona 13. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na summitu 5G Futures Summit, pořádaném asociací GSMA v rámci MWC v Barceloně 2026, zveřejnila tato asociace bílou knihu Gigauplink, deterministická latence a vývoj sítí pro éru mobilní AI. Tato bílá kniha nastiňuje trendy vývoje a evoluce, scénáře použití a obchodní modely pro nativní hlasové služby operátorů v éře mobilní AI. Zároveň podrobně popisuje specifikace pro hodnocení zkušeností s AI voláním, pomáhá operátorům budovat sítě zaměřené na hlasové služby a výrazně zlepšit uživatelské zkušenosti s hlasovými službami.

Nová bílá kniha poukazuje na to, že díky synergii mezi 5G-A a AI vstoupila mobilní komunikace do éry mobilní AI. To znamená, že operátoři transformují nativní hlasové služby z konvenčních hlasových hovorů na AI hlasové hovory. Díky integraci algoritmů AI a výpočetního výkonu do nativní hlasové sítě IMS se konvenční hlasové hovory vyvíjejí směrem k vylepšeným službám a inovativním aplikacím. Tato evoluce přinese uživatelům skutečnou novou generaci stabilních, HD, vizuálních, inteligentních a efektivních zážitků z volání. Nové služby AI volání, jako jsou imerzivní AI volání a interaktivní AI volání, zároveň kladou nové požadavky na připojení k síti a schopnosti AI.

Jak uvádí bílá kniha, typickou aplikací imerzivního AI volání je redukce šumu založená na AI. Díky využití AI algoritmů k eliminaci okolního hluku v různých podmínkách dokážou operátoři poskytovat srozumitelnější nativní hovory a uživatelům nabídnout lepší imerzi. Algoritmy redukce šumu na bázi AI lze použít v nejrůznějších scénářích, jako jsou kanceláře (hladina hluku > 40 dB), ulice (hladina hluku > 60 dB) a dokonce i staveniště (hladina hluku > 80 dB) a nabídnout tak uživatelům vysoce kvalitní hlasové služby nezávislé na terminálech. Typickou aplikací interaktivních AI hovorů je také překlad v reálném čase pomocí umělé inteligence. Vylepšení schopností hlasových sítí zde umožňuje odstranit dlouhodobé jazykové bariéry. AI volání nabízí při videohovorech přesný přepis řeči nebo její překlad v reálném čase, což účinně pomáhá obchodníkům na mezinárodních online konferencích, turistům cestujícím do zahraničí a lidem se sluchovým postižením.

Jak je zdůrazněno v bílé knize, operátoři mohou integrací AI do nativních hlasových služeb vylepšit svůj obchodní model a vnést do každodenního volání novou dynamiku. Uživatelé získají po zaplacení předplatného přístup k vylepšeným AI funkcím během běžných hovorů, což operátorům umožňuje transformovat jednorozměrnou monetizaci přenosu na vícerozměrnou monetizaci zážitků.

Ve scénářích AI volání je tedy pro operátory novou výzvou právě měření uživatelských zkušeností. Nová bílá kniha proto systematicky definuje specifikace modelu hodnocení zkušeností s AI voláním. Kromě tří ukazatelů zkušeností, které známe u běžných HD hlasových služeb (kvality prožitku QoE, kvality služby QoS a pokrytí) jsou do specifikací modelu hodnocení zkušeností s AI voláním přidány další tři ukazatele – imerzivní AI zkušenosti, interaktivní AI zkušenosti a QoI (kvality informací). Imerzivní volání má potenciál výrazně zlepšit také uživatelské zkušenosti se základními hlasovými hovory. A to například podstatným zvýšením MOS (Mean Opinion Score, průměrného hodnocení vjemu) a SNR (Signal to Noise Ratio, míry utlumení hluku). Interaktivní volání nicméně vyžaduje vybavenost sítě novými interakčními kanály a funkcemi, včetně datového kanálu (DC) a video kanálu (VC), které poskytují vylepšené zkušenosti, jako je sdílení obrazovky, překlad v reálném čase a interakce s agenty. Klíčovým ukazatelem pro měření inteligence hlasové sítě je tedy QoI. Měření zahrnuje vysoce kvalitní modely AI, flexibilní správu AI, povědomí o stavu sítě/uživatele založené na AI a rozhodování a inkluzivní funkce služeb AI. Ty mohou poskytnout základní zajištění sítě pro vylepšení hlasových zkušeností.

Mezinárodní telekomunikační unie ITU již zahájila pracovní projekt s názvem P.AI-MOS, jehož cílem je vyhodnotit uživatelské zkušenosti s multimodálními aplikacemi AI. Návrhy standardů hlasových zkušeností při AI volání (AI Calling) jsou nyní ve fázi výzkumu. Pro urychlení vývoje modelu hodnocení zkušeností nyní GSMA spolu s partnery z oboru vyzývají k společnému úsilí o stanovení pravidel, která budou mapovat klíčové ukazatele kvality (KQI) aplikací AI na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) sítí. Cílem těchto snah je urychlit formulování standardů pro mobilní služby AI a poskytnout tak kvalitnější podporu pro rozvoj odvětví mobilní AI.

Zdroj: GSMA

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Obří chlap, obří robot, obří mimozemský problém. Viděli jsme Válečné monstrum od Netflixu

Malý, ale velký Reacher Alan Ritchson

Prostinká, nenáročná, ale přesto místy nekompromisní až drsnou atmosférou vybavená jednohubka, která chutná zejména mužským divákům. Tím vším je seriál Jack Reacher – rodinné stříbro streamovací...

13. března 2026

V neratovické Alšově ulici vzniklo nové hřiště, má i místa pro setkávání

ilustrační snímek

V neratovické Alšově ulici vzniklo nové hřiště, má i místa pro setkávání. Fungovat začalo tento týden. Tvoří jej rozmanité herní prvky, které jsou určené pro...

13. března 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Soud zrušil regulační plán, jenž umožňoval stavbu rekreačních domů u Lipna

ilustrační snímek

Českobudějovický soud zrušil regulační plán Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, jenž umožňoval výstavbu rekreačních budov v lokalitě Radslav u lipenské...

13. března 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

Populární bowlingové koule končí. Nové pravidlo změní sportovní bowling

Bowling a nová pravidla.

Sportovní bowling čeká výrazná změna pravidel. Česká bowlingová asociace zavádí zákaz některých urethanových koulí, které byly mezi hráči velmi oblíbené. Nové pravidlo má sjednotit podmínky v...

13. března 2026  13:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kraj rozšířil průmyslovou zónu u automobilky, většinu pozemků koupila Škoda Auto

Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih (13. března 2026)

Královéhradecký kraj dokončil u Solnice na Rychnovsku infrastrukturu pro novou průmyslovou zónu Solnice-jih. Navazuje na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny, kde má závod Škoda Auto. Práce začaly na...

13. března 2026  13:32

[MWC 2026] GSMA vydává specifikace zkušeností pro nativní aplikace AI volání

13. března 2026  13:26

Cizinec předložil falešný pas Antarktidy, místo znaku přilepil obrázek tučňáka

Cizinecká policie. (ilustrační foto)

Moravskoslezští cizinečtí policisté loni přistihli téměř dvě stě cizinců, kteří v České republice pobývali nelegálně. Téměř stovku cizinců úředníci vyhostili. Některé případy byly až kuriózní.

13. března 2026  13:22

Část tahu z Litomyšle do Svitav na čtvrt roku zavřou, omezení bude i v tunelu Hřebeč

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Motoristé, kteří po nedávném otevření dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami zůstali věrní staré silnici I/35, budou mít brzy smůlu. Stavbaři totiž kvůli dokončovacím pracím v dubnu na čtyři měsíce...

13. března 2026  13:22

Olomoucká Galerie Rubikon představí průřez tvorbou Viktorie Chaloupkové

ilustrační snímek

Olomoucká Galerie Rubikon chystá bilanční výstavu významné české malířky, ilustrátorky a kreslířky Viktorie Chaloupkové. Ponese název V zahradách a...

13. března 2026  11:43,  aktualizováno  11:43

Centrum duševního zdraví Ostrava otevře později kvůli komplikacím při opravě

ilustrační snímek

Rekonstrukce Centra duševního zdraví Ostrava potrvá déle, než se předpokládalo. Stavbaři museli řešit některé komplikace spojené s technickým stavem budovy a...

13. března 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Policie obvinila ženu z Teplic za týrání koček, v mrazáku byla těla koťat

ilustrační snímek

Tepličtí kriminalisté obvinili z tří trestných činů ženu, která údajně měla ve dvoupokojovém bytě 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podle policie...

13. března 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Pardubice dokončily školku v Dražkovicích, finančně se podílely okolní obce

ilustrační snímek

Město Pardubice dokončilo přístavbu mateřské školy v Dražkovicích. Poprvé se na investici podílely dvě okolní obce, Dubany a Staré Jesenčany. Každá zaplatila...

13. března 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.