Myslíte, že znáte Český Krumlov? Port 1560 odhaluje jeho skrytá tajemství

Cesta časem: Od vdovského sídla po moderní centrum
Areál Port 1560 není jen bývalý pivovar. Jeho historie je mnohem vrstevnatější. Málokdo ví, že základy dnešního centra tvořilo luxusní renesanční sídlo rakouské šlechtičny Anny z Rogendorfu, matky posledních Rožmberků. K němu byla později přistavena unikátní zbrojnice Petra Voka a rozsáhlá panská zahrada, aby byl celý komplex teprve později přebudován na pivovar.
„Port Speciál má za cíl představit vývoj tohoto jedinečného areálu v souvislostech, o kterých se běžně nemluví. Chceme ukázat, jak areál rostl, k čemu sloužil a jaká tajemství ukrývají jeho zdi,“ uvádí Miroslav Březina, ředitel centra Port 1560.
Historie přímo od zdroje: Autoři nové publikace v roli průvodců
Mimořádnost letošních „Speciálů“ podtrhuje spolupráce s autorským týmem nové odborné publikace „Panský dům, zahrada a zbrojnice v Českém Krumlově“, kterou vydal Národní památkový ústav. Tato kniha poprvé detailně mapuje proměny areálu od středověku až po současnost. Návštěvníci Portu 1560 tak nebudou jen pasivními posluchači, ale projdou si areál přímo s lidmi, kteří věnovali roky studiu jeho historie. Autoři jako Jiří Bloch, Kristina Popelka, Jiří Olšan, Vítězslav Prchal či Roman Lavička představí své objevy přímo „v terénu“ – v místech, která byla dříve domovem šlechty a později srdcem pivovarnictví.
Výběr z programu: Na co se mohou návštěvníci těšit?
- Tajemství spojovacích chodeb (11. 4.): Stavební historik Jiří Bláha provede zájemce dochovanými, běžně nepřístupnými částmi renesanční spojovací chodby. Účastníci projdou cestou, kterou kdysi tajně kráčela Anna z Rogendorfu ze zámku přímo do svého sídla.
- Panská zahrada a Grota (5. 5.): Odborník na památkové zahrady Jiří Olšan přiblíží podobu první rozsáhlé renesanční zahrady ve městě. Zpřístupněna bude i historická Grotta, která byla původně přirozenou součástí dnešní Pivovarské zahrady.
- Pivovarnictví a storytelling (léto): V letních měsících se návštěvníci mohou těšit na komentované prohlídky o pivovarnictví ve spojení dvou našich expozic Varny a Hvozdu. A na novinku v podobě storytellingu ve Hvozdu, kde sladovník Janek Coufal oživí příběh staré sladovny prostřednictvím svých snů.
Zbrojnice a vojenské tradice (podzim/zima): Podzimní program se zaměří na dosud málo známá témata areálu – renesanční zbrojnici Petra Voka (dnešní Varnu) a vojenské tradice spojené se schwarzenberskou granátnickou gardou, včetně ochutnávky dobové „pučálky“.
