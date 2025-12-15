Mýtus oblečený do černé – sochy Pauliny Skavové v Musoleu Davida Černého

„Černá je intenzivním médiem. Je jako prázdnota, v níž se objevuje figura v plném svém tajemství. Tvar nepodléhá barvě – barva se podřizuje tvaru, podobně jako když téma přijímá tělo sochy,“ říká kurátor výstavy Adam Hnojil.
Skavová dlouhodobě pracuje s monumentálním měřítkem a archetypálními motivy. Její sochy se v prostoru Musolea chovají jako samostatné bytosti – postavy, zvířata či hybridní figury vstupující do vzájemného napětí. Často působí jako mýty zbavené vyprávění, existující mimo konkrétní čas i místo. „Krása v její tvorbě nespočívá v ornamentu, ale v absolutní preciznosti modelace. Dokonalost formy zde není hranicí, ale stavem rovnováhy,“ doplňuje Hnojil.
Výstava je koncipována jako otevřená estetická zkušenost. Černá forma umožňuje vnímat sochy bez iluzivních triků a barevné emocionality – soustředěně, skrze objem, napětí hmoty a ticho prostoru. „Mýtus nosí černou znamená možnost vidět umění bez nánosu efektu,“ shrnuje kurátor.
Pro samotnou autorku je černá barva také vědomým gestem k místu konání výstavy: „A jak jinak než černá – v Musoleu Davida Černého. Je to pro mě přirozené vyjádření respektu jednomu z výraznějších sochařů současnosti,“ říká Paulina Skavová.
The Myth Wears Black je výstavou, v níž se klasická sochařská disciplína setkává s moderní expresí. Mýtus zde není vyprávěn – je přítomen. Tělesný, temný, elegantní.
Foto ©Vojtěch Vlk