Mýty o drahých autech zbořené. Nové kombi s automatem stojí méně než 500.000 Kč

Dongfeng Shine GS patří k nejlevnějším autům na českém trhu, přesto však nejde o žádné ořezané malé městské vozidlo, ale o velké 4,6metrové rodinné kombi s plnohodnotným prostorem pro 5 cestujících a zavazadlovým prostorem o objemu 474 litrů, který lze po sklopení zadních sedadel rozšířit až na 1 109 litrů.
Myšlenku nabídnout absolutní maximum za co nejlepší cenu potvrzuje i pohled na základní výbavu E1 za 499 900 Kč s DPH, která je jedinou v nabídce 14 autorizovaných prodejců ve městech po celé České republice.
Kombi totiž v této ceně přichází se 6 stupňovou automatickou převodovkou DTC, automatickou klimatizací, bezklíčovým odemykáním a startováním, parkovacími senzory a parkovací kamerou, tempomatem a elektricky nastavitelnými a vyhřívanými zpětnými zrcátky.
V ceně je dokonce i vyhřívaný multifunkční volant, vyhřívání dvojice předních sedadel a panoramatická prosklená střecha. O zábavu posádky se stará audiosystém se 6 reproduktory ovládaný přes 13 palcový na výšku orientovaný dotykový displej a řidiče informuje 7 palcový virtuální kokpit s údaji o jízdě a aktuální rychlosti.
Motor, který nabídne spolehlivost a nízké náklady na údržbu
O pohon vozidla se stará 1,5litrový atmosférický benzínový čtyřválec s výkonem 86 kW a 158 Nm. Absence turba přináší vyšší spolehlivost a nižší servisní náklady, přičemž motor netrpí ani při krátkých jízdách nebo při rychlém vypnutí po dlouhé jízdě po dálnici. V ceně získávají zákazníci také rozšířenou záruku na 2+3 roky nebo 150.000 km.
Kombinovaná spotřeba dosahuje 7,8 l/100 km a maximální rychlost 165 km/h i díky tomu, že celé auto váží jen 1315 kg.
Atraktivní design a všechny důležité asistenty
Dongfeng Shine GS je dostupný ve dvou barvách – bílé a černé, které zaujmou výraznými oranžovými doplňky na přední masce a zadním nárazníku. Vozidlo na české silnice startuje s dvojicí předních airbagů, ISOFIX úchyty pro dětskou sedačku a všemi důležitými asistenty, jako jsou ABS, stabilizační systém ESP, systém kontroly trakce TSC, monitorování tlaku v pneumatikách, elektronická ruční brzda s funkcí AUTOHOLD a asistent rozjezdu do kopce.
S novým vozidlem můžete vyjet během pár dní
Dongfeng Motor Corporation nedávno rozšířil svou síť autorizovaných prodejen a servisů už na 14 lokalit po celé České republice: "Očekáváme, že o velké rodinné kombi pod 500.000 Kč, navíc s tak dobrou výbavou a automatickou převodovkou, bude na českém trhu obrovský zájem. Naši síť prodejců jsme na to předem připravili a Dongfeng Shine GS je ve většině z nich dostupný skladem. Rodiny tak na svém novém autě mohou vyjet už během pár dní po vyřízení potřebných formalit, což dnes u jiných značek rozhodně nebývá zvykem,“ řekl Branislav Kocper, CEO společnosti Plastonic, která je importérem značky Dongfeng pro Česko.
