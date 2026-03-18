Mýty o drahých autech zbořené. Nové kombi s automatem stojí méně než 500.000 Kč

Autor:
  7:49
Praha 18. března 2026 (PROTEXT) - Přísné emisní limity a požadavky na minimální výbavu v podobě povinných asistenčních systémů posunuly ceny nových aut výrazně nahoru, kvůli čemuž se pro mnoho českých rodin staly nedostupnými. Tento fakt však boří nové rodinné kombi Dongfeng Shine GS, které přináší obrovský vnitřní i zavazadlový prostor, spolehlivý a servisně nenáročný motor, automatickou převodovku a skvělou výbavu za cenu méně než 500.000 Kč s DPH. Jediná výbava E1 nyní přináší ještě více komfortních prvků i rozšířenou záruku na 2+3 roky nebo 150.000 km.

Dongfeng Shine GS patří k nejlevnějším autům na českém trhu, přesto však nejde o žádné ořezané malé městské vozidlo, ale o velké 4,6metrové rodinné kombi s plnohodnotným prostorem pro 5 cestujících a zavazadlovým prostorem o objemu 474 litrů, který lze po sklopení zadních sedadel rozšířit až na 1 109 litrů.  

Myšlenku nabídnout absolutní maximum za co nejlepší cenu potvrzuje i pohled na základní výbavu E1 za 499 900 Kč s DPH, která je jedinou v nabídce 14 autorizovaných prodejců ve městech po celé České republice. 

Kombi totiž v této ceně přichází se 6 stupňovou automatickou převodovkou DTC, automatickou klimatizací, bezklíčovým odemykáním a startováním, parkovacími senzory a parkovací kamerou, tempomatem a elektricky nastavitelnými a vyhřívanými zpětnými zrcátky.  

V ceně je dokonce i vyhřívaný multifunkční volant, vyhřívání dvojice předních sedadel a panoramatická prosklená střecha.  O zábavu posádky se stará audiosystém se 6 reproduktory ovládaný přes 13 palcový na výšku orientovaný dotykový displej a řidiče informuje 7 palcový virtuální kokpit s údaji o jízdě a aktuální rychlosti.

Motor, který nabídne spolehlivost a nízké náklady na údržbu

O pohon vozidla se stará 1,5litrový atmosférický benzínový čtyřválec s výkonem 86 kW a 158 Nm. Absence turba přináší vyšší spolehlivost a nižší servisní náklady, přičemž motor netrpí ani při krátkých jízdách nebo při rychlém vypnutí po dlouhé jízdě po dálnici. V ceně získávají zákazníci také rozšířenou záruku na 2+3 roky nebo 150.000 km.

Kombinovaná spotřeba dosahuje 7,8 l/100 km a maximální rychlost 165 km/h i díky tomu, že celé auto váží jen 1315 kg.

Atraktivní design a všechny důležité asistenty

Dongfeng Shine GS je dostupný ve dvou barvách – bílé a černé, které zaujmou výraznými oranžovými doplňky na přední masce a zadním nárazníku. Vozidlo na české silnice startuje s dvojicí předních airbagů, ISOFIX úchyty pro dětskou sedačku a všemi důležitými asistenty, jako jsou ABS, stabilizační systém ESP, systém kontroly trakce TSC, monitorování tlaku v pneumatikách, elektronická ruční brzda s funkcí AUTOHOLD a asistent rozjezdu do kopce.

S novým vozidlem můžete vyjet během pár dní

Dongfeng Motor Corporation nedávno rozšířil svou síť autorizovaných prodejen a servisů už na 14 lokalit po celé České republice: "Očekáváme, že o velké rodinné kombi pod 500.000 Kč, navíc s tak dobrou výbavou a automatickou převodovkou, bude na českém trhu obrovský zájem. Naši síť prodejců jsme na to předem připravili a Dongfeng Shine GS je ve většině z nich dostupný skladem. Rodiny tak na svém novém autě mohou vyjet už během pár dní po vyřízení potřebných formalit, což dnes u jiných značek rozhodně nebývá zvykem,“ řekl Branislav Kocper, CEO společnosti Plastonic, která je importérem značky Dongfeng pro Česko.

 

Zdroj: Dongfeng Motor Slovensko a Česko

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Turnov zavede od konce března zónový systém parkování, zdraží dlouhodobé stání

ilustrační snímek

Turnov na Semilsku zavede od konce března nový systém parkování na městských placených parkovištích. V současnosti má každé vlastní ceník, nově bude 16...

18. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Střední průmyslová škola Zlín otevřela zrekonstruovanou sportovní halu

Střední průmyslová škola Zlín dnes otevřela zrekonstruovanou sportovní halu. Hala slouží více než 50 let a rekonstrukce byla nutná, rozdělená byla do čtyř...

18. března 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

V Kopřivnici se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem

ilustrační snímek

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem. Uvidí tam tři představení....

18. března 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

MetLife je opět na seznamu nejobdivovanějších společností Fortune World 2026

18. března 2026

Zatoulaný nákupní vozík ve Strašnicích

vydáno 18. března 2026  11:58

České Budějovice chystají opravu jedné z největších mateřských škol ve městě

ilustrační snímek

České Budějovice zahájí v létě opravu jedné z největších mateřských škol ve městě v Nerudově ulici. Předpokládané náklady na modernizaci se blíží 100 milionům...

18. března 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

18. března 2026  8:22,  aktualizováno  11:45

České firmy stále nevyužívají data z výroby naplno. Better Industry má řešení

18. března 2026  11:44

Pardubice znovu projednají územní plán. Po 15 letech se možná dočkají schválení

ilustrační snímek

Příprava nového územního plánu Pardubic trvá už více než patnáct let a stále není u konce. Ve středu v 16 hodin radnice pořádá snad poslední veřejnou diskusi. Radnice věří, že dokument stihne...

18. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Bybit EU spojuje síly s PayPalem pro jednodušší vklady a výběry kryptoměn

18. března 2026  11:41

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Za jednu jízdu tři pokuty. Tah mezi Opavou a Bruntálem hlídají nové radary

Řidič volkswagenu dostane za jednu jízdu mezi Bruntálem a Opavou tři oznámení o...

Tisíce aut denně a jen málo z nich dodržuje rychlost. Situace ve Velkých a Malých Heralticích, jež leží na silnici I/11 mezi Opavou a Bruntálem, už je pro místní tak neudržitelná, že tam rovnou na...

18. března 2026  6:22,  aktualizováno  11:38

Výstava Psychiatrie: pomoc nebo hrozba? - problémy v péči o duševní zdraví

18. března 2026  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.