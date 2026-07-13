Mzdy letos rostou o 4 %, automatické plošné přidávání končí

Základní mzdy v českém komerčním sektoru letos rostou v průměru o 4,0 %, stejná je i mediánová hodnota. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Comp&Ben Asociace, která sdružuje klíčové tuzemské zaměstnavatele a zabývá se analýzou mezd a systémy odměňování. Potvrzuje se tak prosincová predikce, že průměrný růst mezd i nadále klesá, ovšem ne tak rychlým tempem. Podle asociace je hlavním důvodem stále napjatý trh práce.
„Čtyři procenta potvrzují, že mzdový růst se sice ochlazuje, ale ještě se nedostal výrazně pod 4 %. Firmy už nejsou v období skokového postinflačního přidávání, zároveň si ale nemohou dovolit mzdy úplně zabrzdit. Trh práce zůstává bohužel stále napjatý a zaměstnavatelé potřebují udržet lidi i konkurenceschopnost při náboru. Zásadní změna je v tom, že peníze se stále méně rozdělují automaticky všem stejně. Stále víc záleží na výkonu, hodnotě práce a na tom, jak je mzda nastavena vůči srovnatelným pozicím,“ říká Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace.
Rychleji než o 4 % letos rostou mzdy v technologickém sektoru, protože o kvalifikované specialisty je dál velký zájem. Nad průměrem je také rychloobrátkové zboží, tedy FMCG. Opatrnější je růst ve výrobě, kde firmy přidávají v průměru 3,8 %. Například sektor automotive je s růstem 3,9 % sice lehce pod celkovým průměrem, ale navzdory tlaku v odvětví se mzdově nepropadl výrazně níž.
Nejvíce dostanou přidáno specialisté, a to v průměru o 4 %, obdobně si polepší i provozní pozice. Top management se oproti prosincové predikci posunul z plánovaných 3 % na 3,9 %, mzdy mu ale upravuje jen 70 % firem, tedy nejméně ze sledovaných skupin.
Éra plošného přidávání končí. Všem stejně přidává už jen 15 % firem
Každoroční plošné zvyšování mezd bez ohledu na výkon končí, takto přidává už jen 15 % zaměstnavatelů. Firmy začínají mzdové rozpočty rozdělovat cíleněji. Téměř polovina firem při rozhodování zohledňuje výkon zaměstnance. Třetina firem pak výkon kombinuje také s tím, kde se mzda člověka nachází v rámci mzdového pásma jeho pozice (tzv. compa-ratio). „Více tak mohou dostat zaměstnanci, kteří jsou vůči srovnatelným pozicím nízko, zatímco ti, kteří jsou už nad standardem, mohou dostat méně,“ vysvětluje trendy v odměňování Tomáš Jurčík.
Pro zaměstnance to znamená, že se jim mzda nebude zvyšovat automaticky. Stále častěji bude záležet na odvedeném výkonu, hodnotě profese na trhu práce a zda mzda odpovídá srovnatelným pozicím. „V praxi se tak může stát, že jednomu zaměstnanci se mzda zvýší a jinému ne. Firma ale musí umět vysvětlit proč. Výkon může být legitimní důvod, ale jen tehdy, pokud je jasně definovaný, měřený a obhajitelný. Pouhý pocit manažera nestačí,“ vysvětluje Tomáš Jurčík.
Rozdíly v odměňování žen a mužů firmy často řeší bez zvláštního rozpočtu
Tři čtvrtiny firem nemají zvláštní rozpočet na dorovnání rozdílů v odměňování žen a mužů. Podle Comp&Ben Asociace to ale nemusí znamenat, že téma neřeší. Dřívější analýzy asociace ukazují, že očištěný gender pay gap v komerčním sektoru se pohybuje zhruba kolem 3–4 %, tedy výrazně níže než obecný rozdíl v průměrných mzdách mužů a žen. U firem, které mají nastavený systém odměňování, se proto rozdíly často dají řešit v rámci běžné roční revize mezd, práce se mzdovými pásmy a porovnání mzdy zaměstnance vůči jeho pozici.
„Průzkum ukazuje, že firmy nepracují se samostatným balíkem peněz na gender pay gap, ale řeší rozdíly v rámci mzdového rozpočtu na roční revizi mezd. Část letošních čtyř procent proto nemusí být klasické přidání, ale cílená úprava rozdílů v odměňování žen a mužů,“ vysvětluje Tomáš Jurčík.
Podle asociace se tím mění i samotný proces odměňování. Manažeři dostávají jasnější pravidla a firmy budou muset lépe vysvětlit, proč jednomu zaměstnanci přidaly více než jinému. „Směrnice rozdíly ve mzdách nezakazuje. Nutí ale firmy, aby je uměly vysvětlit objektivně a systémově. Začíná éra, ve které už nebude hlavní otázkou, kolik firmy přidají, ale komu, proč a zda to dokážou obhájit,“ uzavírá Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace, která sdružuje klíčové tuzemské zaměstnavatele a zabývá se analýzou mezd a systémy odměňování.
MZDY 2026 V BODECH:
- Průměr i medián – navýšení základních mezd: 4,0 %
- Aktuální navýšení leden–červen: 4,1 %
- Plošně, tedy všem stejně, přidává jen 15 % firem
- 49 % firem při rozdělování rozpočtu zohledňuje výkon
- Specialistům upravuje mzdy 90 % firem, top managementu jen 70 %
- Zvláštní rozpočet na dorovnání gender pay gapu má pouze 6 % firem
POZNÁMKY KE SBĚRU DAT:
Průzkum realizovala pro Comp&Ben Asociaci společnost BD Advisory. Data byla sbírána v květnu a červnu 2026, zúčastnilo se 241 společností z České republiky. U firem, které mzdy navýšily v období leden až červen 2026, jde o aktuální čísla; u firem navyšujících v období červenec až prosinec 2026 jde o plánované nárůsty upravené podle aktuální situace. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahrnuty pouze společnosti, které v roce 2026 základní mzdy navyšují nebo to plánují.
INFOBOX:
Jak funguje revize mezd v komerčním sektoru? Většina společností má definovaný proces navyšování mezd (tzv. roční úpravu mezd), který probíhá jednou ročně k předem stanovenému datu, nejčastěji v lednu nebo dubnu. Aktuální čísla o nárůstech je proto nejvhodnější sbírat začátkem druhého kvartálu, kdy má většina zaměstnanců na trhu mzdu již upravenou. Predikce pro nadcházející rok se sbírají na podzim, kdy firmy schvalují mzdové rozpočty.
zdroj: https://www.compenben.eu