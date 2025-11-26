Na Black Friday kupujte jen to, co potřebujete, radí Osmany Laffita

"Na Black Friday nakupujte jako během klasického pátku. Tedy pouze to, co potřebujete. Udělejte si seznam a neblázněte. Můj nový parfém The Mania Asombroso si ale určitě kupte," podotkl Laffita.
Ten v těchto dnech pokračuje v turné se svojí talk show Kafe u Osmanyho, potažmo Vánoce Osmanyho Laffity. V sobotu 29. listopadu navštíví Břeclav, kde vystoupí také o den později. V pondělí 1. prosince se na návrháře můžou těšit fanoušci v Dolním Benešově a v úterý 2. prosince ve Valašském Meziříčí.
Zdroj: Osmany Rodríguez Laffita
PROTEXT