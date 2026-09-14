Na bydlení spoří rodiče dětem už od útlého věku. Pomáhá jim stavební spoření

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  8:00
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Praha 14. září 2026 (PROTEXT) - Na první klíče od vlastního bytu si dítě počká řadu let. Právě dlouhý čas však umožňuje vytvářet finanční základ postupně, bez velkého jednorázového zásahu do rodinného rozpočtu. Téměř polovinu dětských smluv u Modré pyramidy stavební spořitelny ze Skupiny KB založili rodiče nejpozději do pěti let věku dítěte. V průměru na ně plánují ukládat přibližně 1200 Kč měsíčně. Že taková rezerva může později přijít vhod, potvrzuje výzkum Komerční banky: s finanční pomocí rodiny počítá 31 % mladých, kteří si chtějí během příštích pěti let pořídit nemovitost.

Vlastní bydlení mladí zpravidla plánují financovat z několika zdrojů. Podle výzkumu (o výzkumu viz níže) KB tři čtvrtiny příslušníků generace Z, kteří uvažují o koupi nemovitosti v příštích pěti letech, počítají s hypotékou. Finanční podporu rodiny uvedlo 31 % z nich, vlastní úspory 28 %. Pravidelně si přitom na bydlení odkládá peníze 35 % celé generace Z.

Přestože mladí s rodičovskou podporou ve svých plánech počítají, vytváření takové rezervy zatím není běžné. Na budoucí bydlení svých dětí pravidelně spoří 12 % dospělé populace, další 4 % alespoň nepravidelně.

Stavební spoření jsme všem třem dětem založili hned po narození. Sama jsem od rodičů stavební spoření dostala a vím, jak cenná může být při vstupu do dospělého života. Není nutné dítěti zaplatit celý byt. Pomůže i finanční základ, který jednou sníží potřebnou výši úvěru nebo pokryje první výdaje spojené s bydlením,“ říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze Skupiny Komerční banky.

Čas rozloží spoření do dostupnějších částek

Časný začátek potvrzují zkušenosti Modré pyramidy: 30,2 % smluv na stavební spoření pro děti vzniklo během prvních dvou let jeho života. Do pěti let věku bylo založeno celkem 53,1 % smluv. Průměrná cílová částka dosahuje přibližně 242 tisíc Kč a plánovaný měsíční vklad 1207 Kč. Rodina tak může budoucí pomoc rozložit do mnoha let a částku průběžně přizpůsobovat svým možnostem.

Stavební spoření má navíc i výchovný rozměr. Jak dítě roste, mohou ho rodiče postupně zapojit a ukázat mu, že k větším cílům vede trpělivost a průběžné odkládání peněz. Do dospělosti si tak může odnést nejen finanční rezervu, ale také zdravý spořicí návyk,“ doplňuje Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze Skupiny Komerční banky. A dodává: „Při spoření pro děti je důležitější výdrž než vysoká částka na začátku. Smysl dává nastavit si vklad, který rodinný rozpočet dlouhodobě zvládne. Později jej lze zvýšit nebo doplnit jednorázově. Výhodou je, že úspory vznikají postupně a rostou spolu s dítětem.“

Vklad může růst spolu s dítětem

Stavební spoření nabízí předvídatelný způsob ukládání peněz bez výkyvů na finančních trzích. Výše ani frekvence vkladů nejsou pevně dané, takže je lze měnit podle aktuální situace domácnosti. Uložené peníze zároveň chrání zákonné pojištění vkladů.

Modrá pyramida aktuálně nabízí při splnění podmínek celkovou úrokovou sazbu 3,5 % ročně po dobu šesti let. Ke spoření lze získat státní podporu až 1000 Kč ročně; pro její maximální výši je třeba během kalendářního roku vložit 20.000 Kč. Sjednání smlouvy je bez poplatku.

O výzkumu:

Výzkum pro Komerční banku realizovala agentura Ipsos. Česká část proběhla online prostřednictvím Ipsos panelu Populace.cz od 29. dubna do 7. května 2026 na reprezentativním vzorku populace 18+ let o velikosti 1 500 respondentů. Samostatně byla sledována generace Z ve věku 18 až 29 let.

 

Zdroj: Komerční banka

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