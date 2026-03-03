Na Cenách Jantar v Ostravě vystoupí Mašková, Kotková i kapela Bandjeez

Ceny Jantar budou opět rozdány ve všech divadelních kategoriích, tedy za činohru, muzikál, operu a balet. Skleněné sošky si odnesou umělci také v kategoriích vážná a populární hudba, výtvarné umění a literatura. Předána bude i Cena Jantar za celoživotní přínos kultuře Moravskoslezského kraje.
Pořadatelé pro tuto příležitost připravují kulturní program. Až ze Švýcarska na galavečer dorazí houslová virtuoska Hana Kotková, jedna z nejlepších instrumentalistek Evropy, která má v Moravskoslezském kraji silné kořeny. Vystoupí také kapela Bandjeez, která v minulém roce vydala skvělé album Opatruj s písněmi Davida Stypky, zpěvačka Tereza Mašková a také zástupci nejmladší rockové generace, frýdecko-místecká kapela Getaway.
Bandjeez, Maškovou i Getaway doprovodí pěvecký sbor studentek Fakulty umění Ostravské univerzity pod vedením sbormistryně Lenky Živocké. Publikum galavečera se může těšit také na operní pěvkyni Dominiku Škrabalovou, jeden z nejvýraznějších hlasů mladé generace.
Galavečer budou moderovat osvědčení Kateřina Huberová a Lumír Olšovský.
Kdo ceny obdrží a kdo bude nominován, zatím není jasné. První nominace pořadatelé zveřejní ke konci prvního březnového týdne, další pak postupně do konce března.
Přesun z tradičního dubnového termínu do května v minulém roce akci prospěl a pořadatelé u něj chtějí zůstat i v budoucnu. „Devíti odborným porotám, které o nominacích a následně o cenách rozhodují, jsme i letos dopřáli více času na reflexi uplynulého roku. Ten byl opět v Moravskoslezském kraji bohatý na skutečně mimořádné umělecké zážitky,“ uvedl kreativní ředitel Cen Jantar Aleš Honus.
Galavečer je veřejně přístupný, vstupenky jsou k dispozici na webu www.cenyjantar.cz a na webových stránkách Domu kultury Poklad.
Generálním partnerem akce, kterou pořádá společnost ProJantar, je už od prvního ročníku Moravskoslezský kraj.
Zdroj: ProJantar
