Na Cenách Jantar v Ostravě vystoupí Mašková, Kotková i kapela Bandjeez

  11:22
Ostrava 3. března 2026 (PROTEXT) - Už za dva měsíce budou v Domě kultury Poklad v Ostravě rozdány ceny za nejvýraznější umělecké počiny roku 2025 s vazbou na Moravskoslezský kraj. Devátý ročník Cen Jantar vyvrcholí galavečerem, na kterém vystoupí výrazní umělci vzešlí z regionu, někteří ve velmi neobvyklých hudebních spojeních.

Ceny Jantar budou opět rozdány ve všech divadelních kategoriích, tedy za činohru, muzikál, operu a balet. Skleněné sošky si odnesou umělci také v kategoriích vážná a populární hudba, výtvarné umění a literatura. Předána bude i Cena Jantar za celoživotní přínos kultuře Moravskoslezského kraje.

Pořadatelé pro tuto příležitost připravují kulturní program. Až ze Švýcarska na galavečer dorazí houslová virtuoska Hana Kotková, jedna z nejlepších instrumentalistek Evropy, která má v Moravskoslezském kraji silné kořeny. Vystoupí také kapela Bandjeez, která v minulém roce vydala skvělé album Opatruj s písněmi Davida Stypky, zpěvačka Tereza Mašková a také zástupci nejmladší rockové generace, frýdecko-místecká kapela Getaway.

Bandjeez, Maškovou i Getaway doprovodí pěvecký sbor studentek Fakulty umění Ostravské univerzity pod vedením sbormistryně Lenky Živocké. Publikum galavečera se může těšit také na operní pěvkyni Dominiku Škrabalovou, jeden z nejvýraznějších hlasů mladé generace.

Galavečer budou moderovat osvědčení Kateřina Huberová a Lumír Olšovský.

Kdo ceny obdrží a kdo bude nominován, zatím není jasné. První nominace pořadatelé zveřejní ke konci prvního březnového týdne, další pak postupně do konce března.

Přesun z tradičního dubnového termínu do května v minulém roce akci prospěl a pořadatelé u něj chtějí zůstat i v budoucnu. „Devíti odborným porotám, které o nominacích a následně o cenách rozhodují, jsme i letos dopřáli více času na reflexi uplynulého roku. Ten byl opět v Moravskoslezském kraji bohatý na skutečně mimořádné umělecké zážitky,“ uvedl kreativní ředitel Cen Jantar Aleš Honus.

Galavečer je veřejně přístupný, vstupenky jsou k dispozici na webu www.cenyjantar.cz a na webových stránkách Domu kultury Poklad.

Generálním partnerem akce, kterou pořádá společnost ProJantar, je už od prvního ročníku Moravskoslezský kraj.

 

Zdroj: ProJantar

www.cenyjantar.cz

 

PROTEXT

 

