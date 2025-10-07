Na čerpacích stanicích ORLEN mohou zákazníci zachraňovat potraviny i přes aplikaci Nesnězeno

"Naším cílem je přinášet praktická řešení, která spojují udržitelnost s pohodlím zákazníků. Díky spolupráci s mobilními a webovými platformami jako je Nesnězeno se nám daří snižovat množství vyhozených potravin a současně nabízet zajímavou formu výhodného nákupu, jejíž atraktivita je mezi našimi zákazníky i širokou veřejností na vzestupu. Nesnězeno je naše druhé řešení v této oblasti, které doplňuje naše úsilí o větší udržitelnost v maloobchodu," uvádí Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině ORLEN.
Obsah Nesnězeno balíčků se mění podle denních přebytků, vždy ale zahrnuje čerstvé potraviny, které by jinak zůstaly nevyužité. V pilotní fázi jsou k dispozici dvě varianty – slaný balíček Stop Cafe za 79 Kč a sladký balíček Stop Cafe za 49 Kč. Zákazníci tak mohou za zvýhodněnou cenu získat například sladké pečivo, croissanty, sendviče, wrapy, panini nebo bagety. Rezervace i platba probíhají jednoduše přes aplikaci Nesnězeno. Vyzvednutí balíčků je možné mezi 12:00 a 16:00 na vybraných čerpacích stanicích ORLEN v Praze a Brně – ideálně při běžné zastávce na tankování nebo na kávu.
"S velkými řetězci máme bohaté zkušenosti – ať už se jedná o sítě kaváren, pekáren, nebo prodejce potravin. Jsme proto moc rádi, že mezi ně nyní můžeme přivítat další silnou značku na českém trhu, jakou je ORLEN, a jsem přesvědčen, že jí máme co nabídnout. Opřít se mohou o naši zákaznickou bázi čítající přes 1,2 milionu uživatelů, celorepublikové pokrytí nebo více než sedm let zkušeností na lokálním trhu s možností expanze do sousedních zemí," uvádí Jakub Henni, spoluzakladatel a generální ředitel Nesnězeno, a dodává: "ORLEN nám pomáhá rozšířit myšlenku, že i menší potravinové přebytky má smysl zachraňovat – protože dohromady vytvářejí velký pozitivní dopad."
Projekt je aktuálně v pilotní fázi, která slouží k ověření zájmu zákazníků o balíčky s překvapením Stop Cafe. Na základě výsledků této fáze se rozhodne o případném rozšíření spolupráce na větší počet čerpacích stanic ORLEN napříč Českou republikou. Společnost tak pokračuje v rozvoji aktivit podporujících udržitelnost a nabízí zákazníkům další možnost, jak se do tohoto úsilí aktivně zapojit.
ORLEN – mezinárodní síť pohonných hmot, energií a občerstvení
Síť čerpacích stanic ORLEN je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, vlastněné mezinárodní skupinou ORLEN, která provozuje více než 3500 čerpacích stanic ve střední Evropě v sedmi zemích – v Polsku, Česku, Německu, Litvě, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Síť ORLEN v Česku zahrnuje celkem 444 čerpacích stanic s tržním podílem na objemu prodaných paliv 28,5 %. Jak počtem čerpacích stanic, tak objemem prodaných paliv je síť ORLEN lídrem českého trhu. Oblíbenost značky ORLEN u českých spotřebitelů potvrzuje fakt, že síť čerpacích stanic ORLEN již šestkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice a třikrát cenu Obchodník roku.
ORLEN na svých čerpacích stanicích nabízí prvotřídní pohonné hmoty Efecta s prokazatelnými čisticími účinky a prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Součástí nabídky jsou také alternativní paliva zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), syntetické palivo HVO100 Diesel a bateriová a vodíková elektromobilita. Elektrickou energii poskytuje ORLEN na 294 dobíjecích bodech, vodíkové stanice provozuje na pražském Barrandově a v Litvínově-Záluží.
Významnou součástí nabídky je koncept občerstvení Stop Cafe, který tvoří klíčový pilíř nepalivového segmentu značky ORLEN. V České republice je Stop Cafe dostupné na 361 ze 444 čerpacích stanic, tedy na více než 80 % z nich. V rámci celé mezinárodní sítě je tímto konceptem vybaveno téměř 2 500 čerpacích stanic. Stop Cafe nabízí široký sortiment občerstvení a potravin – od oblíbených hotdogů a kávy až po více než tisíc produktů, včetně balených potravin, hotových jídel a specialit v tradičních, vegetariánských i veganských variantách. Nabídka se neustále rozvíjí – pražské kompetenční centrum ORLEN připravuje nové produktové řady zaměřené na zdravý životní styl, včetně snídaní, pečiva, hotových jídel a produktů privátní značky, které budou reagovat na aktuální trendy a potřeby zákazníků.
ORLEN dále nabízí vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a provozuje dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka.
Zdroj: ORLEN Unipetrol