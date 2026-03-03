Na české firmy čekají desítky milionů eur od Evropské rady pro inovace

Praha 3. března 2026 (PROTEXT) - Máte technologii s globálním potenciálem, ale chybí vám kapitál? Evropská rada pro inovace (EIC) nabízí českým inovátorům miliony eur formou grantů i kapitálových vstupů. České subjekty už získaly téměř 30 milionů eur – další příležitosti jsou otevřené.

Přijďte 18. března 2026 do Prahy na Národní informační den a zjistěte, jak uspět.

Kdy: 18. března 2026  
Kde: Technologická agentura ČR, Praha  
Vstup: Zdarma (kapacita sálu je omezená)  
Získejte financování z EIC a registrujte se včas: EUSurvey - Survey

Seznamte se s modelem financování, který pomáhá deep tech projektům růst od výzkumu až na světové trhy. Vystoupí zástupci EISMEA i úspěšní čeští inovátoři, kteří se podělí o zkušenosti s přípravou žádosti i hodnotícím procesem.

Národní informační den 2026 pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) a evropskou agenturou EISMEA.

Podrobnější zpráva zde.

 

