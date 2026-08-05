Na českou MMA scénu vstupuje nový hráč – G MMA odhaluje první jména

Naplno se odhalí 31. srpna – s kompletní zápasovou kartou a jmény, která na české MMA scéně dosud nezazněla.
Na českou MMA scénu vstupuje nový hráč s jasnou ambicí, stát se plnohodnotnou alternativou k zavedeným organizacím. Společnost G ENTERTAINMENT CZECH dnes oficiálně představuje projekt G MMA, který spojuje profesionální zápasy smíšených bojových umění s digitální platformou GTV a silným byznysovým zázemím. Že to myslí vážně, dokazuje už první vlna podepsaných jmen v kartě organizace dnes figurují Jiří Kajínek, Makhmud Muradov, Matouš Kaluba, MaxGreen a Miroslav Sládek. Další tváře a překvapení odhalí tisková konference už 31. srpna.
Projekt jde od samého začátku vlastní cestou. G MMA propojuje profesionální zápasy s interaktivním obsahem a syrovými příběhy bojovníků a nabízí divákům nový formát na pomezí sportu a zábavy. Organizátoři přitom od začátku zdůrazňují, že nejde o žádnou okrajovou podívanou, ale o profesionálně vedený projekt s jasnou obchodní strategií a silným kapitálovým zázemím. Za G MMA stojí promotér Jakub Jíra, generálním partnerem je online casino Grandwin.cz se silnými akcionáři v zádech.
Koncept staví na kombinaci tvrdých sportovních soubojů s příběhy, které píše sám život od osobních rivalit po zákulisní dění, které se dosud k divákům nedostávalo. G MMA chce být jasnou volbou pro každého, koho baví sport i pořádná show okolo něj, a cílí jak na stávající fanoušky bojových sportů, tak na širší publikum, které hledá zábavu s příběhem.
Prvním krokem bude galavečer GMMA & Grandwin, na kterém diváky čekají nejatraktivnější zápasy, silné příběhy bojovníků a doprovodný program přesahující samotný sport. Galavečer se uskuteční 31. října 2026 v pražské Nové Spirále. Kompletní zápasovou kartu, program a spuštění platformy GTV představí organizátoři na tiskové konferenci 31. srpna.
Show ale začíná už teď. Souběžně se rozjíždí komunikace na sociálních sítích, kde Géčko postupně odkrývá zákulisí příprav, rozhovory a buduje komunitu fanoušků ještě před oficiálním spuštěním. Sledovat lze profily gmma_fights a gtv_entertainment_.
„Být Géčkař se vyplatí. Sledujte naše sociální sítě, naše tváře a jejich příběhy. Vyhrávejte s námi, smějte se s námi, prožívejte to s námi. Prostě s námi buďte."
Martina Schopper, generální ředitelka projektů G MMA, GTV a G Entertainment
Digitální platforma GTV nabídne divákům exkluzivní zákulisní záběry, reality show a nečekané výzvy, které nikde jinde neuvidí. Fanoušci navíc budou moct prostřednictvím hlasování přímo ovlivnit děj a spolurozhodovat o osudech účinkujících.
„Chceme divákům ukázat bojové sporty jinak, s příběhem, emocemi a bez zbytečných bariér mezi soutěžícími a fanoušky."
Jakub Jíra, hlavní promotér a tvůrce projektu G MMA
Zdroj: G MMA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
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