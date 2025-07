Na Český národní den do Ósaky míří prezident Petr Pavel

„Český národní den stejně jako celou českou účast bereme velice seriózně, přípravě jsme proto věnovali obrovské úsilí a přivážíme to nejlepší, co v Česku máme. Chceme se prezentovat, jak nejlépe umíme. Náš národní den připadá na 165. narozeniny Alfonse Muchy. Jeho dílo se v Japonsku těší velké popularitě a obdivuje ho dokonce sama císařská rodina, která se s Muchovými dodnes přátelí. I proto Mucha v prezentaci Česka sehrává tak významnou roli. Na Český národní den přijede vnuk Alfonse Muchy John Mucha a účastní se ho i Její císařská výsost princezna Takamado a prezident ČR Petr Pavel,“ říká generální komisař české účasti Ondřej Soška.

Vrcholem programu Národního dne bude kulturní vystoupení „THE STRINGS“, na kterém se společně představí Cirk La Putyka a Česká filharmonie, Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a hudebnice Aiko. Diváci se můžou těšit na skutečně velkolepou show a spojení moderní i klasické hudby a moderního cirkusu.

„Jsem velmi rád, že po více než osmnácti měsících od původní vize, inspirace a v neposlední řadě ambice připravit obdobně novátorský národní kulturní prezentaci, jako tomu bylo při bruselské světové výstavě s uvedením Laterny Magiky, se tato vize blíží mílovými kroky ke svému naplnění. Záměrem bylo připravit umělecky i formátově inovativní a inspirativní představení, které vzájemně propojí tradiční i současnou českou kulturu v širším společenském rámci i s odkazem na hostitelskou zemi. Osobně si velmi vážím a pro úspěšné uvedení národní kulturní prezentace považuji za zásadní, že se pro tento unikátní projekt THE STRINGS, který vzniká pod kreativním vedením Rosti Nováka, podařilo získat světově uznávané zástupce české kultury," vysvětluje programový ředitel české účasti na světové výstavě Expo 2025 Přemysl Pela.

Představení The STRINGS se odehraje od 11:00 místního času (04:00 SELČ), k dispozici bude omezený počet míst, nicméně počítá se streamováním na platformě YouTube. Představení navíc proběhne ještě jednou odpoledne, a to od 15:00 pro širokou veřejnost. Následovat budou další koncerty, od jednotlivých souborů samostatně.

Program v NATIONAL DAY HALL

· 15:00–15:40 THE STRINGS – společné vystoupení České filharmonie a Cirku La Putyka za doprovodu Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu a zpěvačky Aiko

· 16:00–16:30 Hudební vystoupení: Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu

· 16:45–17:15 Hudební vystoupení: Aiko

· 17:30–18:00 Hudební vystoupení: Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu

· 18:15–18:45 Hudební vystoupení: Aiko

Další program se v odpoledních hodinách uskuteční také v Českém národním pavilonu, kam zavítá prezident Petr Pavel a její císařská výsost princezna Takamado. Jako poctu hostitelské zemi a bohaté kulturní tradici bude uvedena ukázka tradičního japonského divadla kjógen a bojového umění, a to v rámci společného představení japonských a českých umělců. Jedno představení proběhne v Daisue Hall, druhé před samotným pavilonem.

Dokumenty otce genetiky poprvé v Japonsku

Český národní pavilon nabídne japonským i českým návštěvníkům také unikátní příležitost vidět originál Mendelova rukopisu. Ten je v Českém pavilonu vystavený od 23. do 24. července. Na Národní den bude pavilon otevřen primárně pro české návštěvníky.

Mendelův rukopis je vlastnoručně psaný dokument Gregora Johanna Mendela z roku 1865, nazvaný "Pokusy s rostlinnými hybridy". Dokument je považován za základ genetiky, protože popisuje Mendelovy pokusy s hrachem, které vedly k objevu zákonů dědičnosti. Dvanáctistránkový rukopis je nesmírně cenný i proto, že je jediným dochovaným přímým svědectvím o Mendelových klíčových pokusech. Je psán německy novogotickou kurzívou a je mimořádně kaligraficky úpravný. Rukopis bude letos nominován do programu Paměť světa UNESCO, který uchovává nejvýznamnější historické dokumenty lidstva.

Originál přivezl za přísných bezpečnostních opatření převor Augustiniánského opatství, otec Wit. Rukopis přicestoval na palubě prezidentského speciálu, který přistál v Ósace v úterý 22. července odpoledne. Z Brna cestoval za doprovodu ochranné služby do Prahy na letiště a chráněn je po celou dobu přítomnosti v Japonsku. Vývoz podléhá souhlasu Ministerstva kultury ČR, protože podobné vývozy jsou zcela výjimečné. Prozatím jediný vývoz do zahraničí se uskutečnil na jeden jediný den v roce 2022 při příležitosti předsednictví Radě Evropské unie.

Expedice ROBOT

Ve středu 23. července 2025 na výstaviště Expo 2025 na ostrově Jumešima dorazila flotila českých historických automobilů. Na symbolické misi přátelství a mezinárodního porozumění její posádka strávila více než 14 tisíc kilometrů a projela jedenáct zemí. Svůj mimořádný přejezd zakončuje na Expo 2025, kde jsou automobily vystaveny od 23. do 24. července před Festival Station, který se nachází hned vedle pavilonu Francie.

Expedice s názvem ROBOT odstartovala v červnu 2025 z Prahy. Sedm českých veteránů se během pěti týdnů vydalo přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Turecko, Gruzii, Ázerbájdžán, Kazachstán, Čínu a Jižní Koreu, aby nakonec dorazilo do Japonska. Celá cesta je poctou české technické zdatnosti, odvaze a tradici dálkových výprav.

Název expedice odkazuje na slavné slovo „robot“, které světu poprvé představil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti) v roce 1920. Dnes je toto slovo pevnou součástí mezinárodního technologického slovníku a symbolem české kreativity a inovací.

Expedice současně vzdává hold legendární Expedici Sakura 1970, kdy čtyři mladí Češi dorazili na Expo 1970 v Ósace pěšky a stopem. Jednalo se o originální „soutěž“, kterou v roce 1970 vyhlásila japonská televize NHK a jejím cílem bylo dostat se nejrůznějšími způsoby na světovou výstavu Expo 1970. S odstupem 55 let tak nový projekt navazuje na historickou cestu a posiluje dlouhodobé přátelské vazby mezi Českem a Japonskem. Příjezd veteránů se symbolicky uskutečnil u příležitosti oslav Českého národního dne na Expo 2025. Posádku automobilů osobně vyprovodil z Prahy prezident České republiky Petr Pavel, který je 24. července v Japonsku slavnostně přivítá.

„Dorazit s veteránem z Prahy až k českému pavilonu na Expo je pro nás velký moment – a taky úleva. Ukázali jsme, že i s padesát let starými auty se dá zvládnout 14.200 kilometrů napříč kontinenty. A že když něco děláme poctivě – ať už je to motor, nebo hodinky – může to obstát i v tom nejtěžším testu. Tahle cesta ale nebyla jen o autech. Byla hlavně o lidech. O týmu, který si navzájem kryl záda, o mechanicích, kteří dělali zázraky na koleni, i o partnerech, bez kterých bychom se na start možná ani nedostali. Všem patří velké díky. Byla to jízda – a my jsme na jejím symbolickém vrcholu,“ uzavírá vedoucí ROBOT Expedice Josef Zajíček.

Český prezident v Japonsku po sedmnácti letech

Prezident Petr Pavel v Japonsku nejprve navštívil město Himedži, kde podepsal memorandum o spolupráci mezi Pražským hradem a hradem Himedži. Následně v Hirošimě uctil památku obětí, navštívil zde také Atomový dóm českého architekta Jana Letzela. Druhý den cesty prezident zahájí Český národní den na světové výstavě Expo 2025. V závěru návštěvy Japonska se Pavel přesune do Tokia, kde se setká s císařem Naruhitem i premiérem Išibou. Japonsko navštívil z českých prezidentů naposled Václav Klaus, a to v letech 2007 a 2008, v prosinci 1995 tam čtyřdenní návštěvu absolvoval první český prezident Václav Havel.

Menu v restauraci s odkazem na Expo 1970

V pondělí 21. července přiletěli do Ósaky dva kuchaři ze Staré gardy, která je součástí Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Tito kuchaři vařili se šéfkuchařem z Československého pavilonu z Ósaky 1970 Ladislavem Nódlem. Na jeho počest připravili při příležitosti Národního dne speciální menu ze surovin, které se v pavilonu kdysi používaly, nicméně nyní je představí v novém hávu. Speciální menu se bude v Českém pavilonu servírovat od 24. do 26. července nebo do vyprodání zásob. Na předkrm se počítá s pohankovým tatarákem s křepelčím vajíčkem, jako hlavní chod návštěvníci ochutnají kachní prso s kaštanovým pyré, sladkou tečkou pak budou lívance se švestkovou omáčkou.

Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.

