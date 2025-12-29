Zdroj: MOEBEL.cz
Na český trh vstupuje nový vyhledávač nábytku MOEBEL.cz
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.
Na skládce se převrátil popelářský vůz, spolujezdec podlehl zraněním
Kriminalisté z Jindřichova Hradce vyšetřují neštěstí, které se stalo v pondělní odpoledne na skládce u Otína. Převrátil se tam popelářský vůz, spolujezdec při nehodě zemřel.
Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích. Muž na místě vyhrožoval střelbou
Policisté vpodvečer zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Žádné nebezpečí už podle policie nehrozí.
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus, skončil s ním v příkopu
Policisté, hasiči i záchranáři v pondělí vyjížděli k nehodě autobusu, který havaroval na silnici z Plzně do Záluží. Při kolizi se zranil jeho řidič. Jak se později ukázalo, muž autobus ukradl. Navíc...
Za najetí autem do lidí ve Znojmě dostal hoch podmínku. Mstil se znesvářenému klanu
Dramatickým způsobem letos v létě vyvrcholily dlouhodobé rozepře mezi dvěma romskými skupinami ve Znojmě. Šestnáctiletý mladík sedl do auta a v městském parku najel do hloučku členů znepřáteleného...
Kolo do metra nově postavíte kamkoliv s jedinou výjimkou, elektrokola mají zákaz
Pražský dopravní podnik zavádí od Nového roku vstřícné opatření vůči cyklistům. Nově budou moci s bicyklem v metru do jakéhokoliv vozu. Naopak elektrokola mají v metru zákaz. Od ledna také zdraží...
Pražská zoo opět krmí zvířata neprodanými stromečky, pro slony jsou i hračkou
Zvířata v pražské zoo si budou od pondělí do středy moci pochutnat na vánočních stromcích, které pocházejí z neudaných zásob prodejců. Nevšední krmení letos podle mluvčí zoo Nikoly Dostálkové dostane...
Na Vysočině budou koncem roku vycházky s KČT, akce recesistů i koupání otužilců
Na Vysočině se na přelomu letoška a nového roku kromě oslav na náměstích mohou lidé zúčastnit různých akcí v přírodě. Výšlapy na kopce i do údolí Doubravy...
Akvapark v Pasohlávkách letos navštívilo 900.000 lidí, nejvíce od otevření
Do akvaparku v Pasohlávkách na Brněnsku přišlo letos nejvíce návštěvníků za jeho dosavadní třináctiletou existenci, bylo jich téměř 900.000. Rekordní byl...
Na silvestrovskou půlnoční mši na Hostýně pojedou mimořádné autobusové spoje
Na silvestrovskou půlnoční mši na Svatém Hostýně na Kroměřížsku vypraví dopravce Z-Group bus mimořádné autobusové spoje. Mezi poutním místem a Bystřicí pod...
Pardubice omezují pyrotechniku během roku, výjimka na Silvestra vyvolává emoce
Pardubice postupně zpřísňují pravidla pro používání pyrotechniky. Zatímco už teď platí omezení v takzvaných citlivých zónách, od léta příštího roku by měl začít platit celoměstský zákaz. Opatření...