Na český trh vstupuje oblíbená značka v oblasti dermokosmetiky

Praha 20. srpna 2025 (PROTEXT) - Přední polská dermokosmetická značka s názvem Ph.Doctor nyní vstupuje na český trh, prozatím jen jako e-shop. Hlavními zásadami této značky je správné fyziologické pH pokožky, jak sám název značky prozrazuje. Produkty Ph.Doctor cílí na problémy pleti, jako je akné, zarudnutí, mdlá pleť; chrání pokožku a mají také účinky proti stárnutí. Produkty i obaly jsou udržitelné a kosmetické přípravky jsou vyvíjeny na základě několikaletých zkušeností zakladatelky dermatoložky, specialistky v oboru venerologie a lékařky estetické medicíny, Dr. Niny Wiśniewské. Ph.Doctor se těší důvěře zákazníků po celé Evropě, na kontě má již přes milion dodaných produktů spokojeným zákazníkům. Firma se tak nyní po pěti úspěšných letech na polském trhu rozhodla expandovat i na trh český, a to hned z několika strategických důvodů. K příležitosti pátých narozenin značky a vstupu na český trh proběhne digitální launchová kampaň. Pro prvních 500 nakupujících bude na e-shopu připravena cenově zvýhodněná nabídka startovacího balíčku a časově omezená možnost 15 % slevy na vše se speciálním promo kódem.

Dermokosmetické přípravky se odlišují od klasických kosmetických přípravků tím, že jsou hypoalergenní, jsou vhodné a šetrné k citlivé pleti a splňují přísné požadavky na výrobu. Účinky jsou podloženy klinickými studiemi. Veškeré produkty Ph.Doctor respektují přirozené pH pokožky a ve své nabídce mají cenově dostupný široký sortiment pro muže i ženy. Tato kosmetika je bohatá na aktivní složky a zároveň ekologická a veganská. Produkty vycházejí z filozofie "méně je více" a sortiment je rozdělen do dvou základních řad: White a Black. Kromě přípravků pro základní každodenní péči si zákaznici mohou vybrat speciální dermokosmetiku pro těhotné či kojící ženy, liftingové produkty, hydratační, omlazující krémy a přípravky pro problematickou pleť, ať už se jedná o citlivost pokožky či zvýšený výskyt akné.

Zdraví pokožky na prvním místě

Pro společnost Ph.Doctor představuje tuzemský trh velikou příležitost. Výběr České republiky pro první takovouto expanzi firmy není náhodný. Cílem značky je zde ještě více navázat kontakt s českými zákazníky a případně zjistit jejich další specifické potřeby. "S radostí představujeme naše dermokosmetické portfolio na českém trhu, v zemi známé svými vysokými standardy a oceněním kvality. Naše receptury jsou vyvíjeny ve spolupráci s dermatology a podloženy přísným klinickým výzkumem, aby byla zajištěna jejich účinnost a bezpečnost. Chápeme, že čeští spotřebitelé oceňují transparentnost a ověřené výsledky, proto každý produkt kombinuje pokročilou dermatologickou vědu s pečlivě vybranými ingrediencemi. Těšíme se, že budeme podporovat zdravou a zářivou pleť pomocí řešení, která skutečně přinášejí změnu," říká zakladatelka firmy Dr. Nina Wiśniewska, která napsala publikaci Healthy Skin Binder, kde se snaží srozumitelně a jednoduše sdílet zásady správné péče o pleť.

"Každý produkt v nabídce Ph.Doctor vzniká na základě lékařských poznatků a nejnovějšího vědeckého výzkumu v oblasti dermokosmetiky. Naše kosmetika respektuje přirozené pH pokožky, protože zdravá pleť začíná rovnováhou. Mým cílem je propojit své lékařské znalosti s vášní pro zdravou pleť a touhou pomáhat lidem, kteří se potýkají s kožními obtížemi," dodává Dr. Nina Wiśniewska.

"Díky přímé spolupráci se spotřebiteli jsem získala hlubší porozumění jejich potřebám i potížím. Viděla jsem na vlastní oči, jaké vedlejší účinky mohou některé přípravky vyvolávat a proč může docházet k alergickým reakcím. U našich produktů se snažíme veškeré vedlejší účinky minimalizovat," dodává Dr. Wiśniewska, zakladatelka firmy Ph.Doctor.

Nové příležitosti na českém trhu díky nové dermokosmetice

Spuštění online obchodu Ph.Doctor (www.phdoctorlab.cz) poskytne příležitost prvním 500 českým zákazníkům nakoupit cenově výhodný startovací balíček složený z nejpopulárnějších produktů na obličej, který zajistí kompletní péči – čištění, rozjasnění a hydrataci. Po dobu prvního měsíce mohou zákazníci použít speciální slevový promo kód PhDoctor5, díky němuž se mohou těšit na 15% slevu na veškeré zakoupené zboží.

O značce

Ph.Doctor je polská dermokosmetická značka, kterou založila Dr. Nina Wiśniewska - dermatoložka, veneroložka a lékařka estetické medicíny. Název značky odráží náš lékařský a vědecky podložený přístup k péči o pleť. Každý produkt je navržen tak, aby respektoval fyziologické pH pokožky - protože rovnováha pleti je klíčem k jejímu zdravému fungování. Naše kosmetika vzniká na základě lékařských poznatků o pokožce a nejnovějších vědeckých výzkumů v oblasti aktivních látek. Nevytváříme produkty podle momentálních trendů -navrhujeme péči, která je smysluplná, dlouhodobě účinná a přirozeně propojená s potřebami vaší pleti. pH je pro nás klíčovým pojmem - určuje rovnováhu vaší pokožky i účinnost aktivních látek v našich produktech. Více informací naleznete na www.phdoctorlab.cz

 

