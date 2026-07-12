Na cestách v České Lípě buďte trpěliví, stavební sezóna zasahuje několik míst

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: „Je to první část navazující stavby, tedy propojení Dolní Libchavy s Novým Borem. Měl by se tak propojit částečný obchvat České Lípy a tím pádem vznikne celá přeložka silnice I/9 na obchvatu České Lípy.“
Protože obchvat České Lípy v současné době končí v Dolní Libchavě, uleví městu jen od aut pokračujících na Děčín. Ta ostatní naopak vrátí do centra, a to Děčínskou ulicí, která navíc v současné době prochází rekonstrukcí.
Kristýna Kňákal Brožová, mluvčí České Lípy: „Liberecký kraj pokračuje v humanizaci Děčínské ulice. Je částečně uzavřená a provoz řídí semafory a pracovníci stavby. Stavbu je možné objet místními komunikacemi.“
Zdržení přímo na místě ale nebývá příliš dlouhé a stavbu tak nemá příliš smysl objíždět. Stavební sezóna v České Lípě samozřejmě nezahrnuje jen velké dopravní stavby. Patří sem například i výstavba kanalizace v městské části Lada.
Nela Cyrmon Theerová (ANO 2011), radní České Lípy: „Občané byli o všem informováni. Vědí, že stavební prostor bude v délce 20 metrů, poté bude vždy zasypán a bude se takto pokračovat dál.“
Na místě tak musíte počítat s různými dopravními omezeními. Ta se odvíjejí od toho, jak výstavba kanalizace pokračuje. Dotkne se to také místních, kteří mohou mít problém s příjezdem ke svým domům, ale třeba i vývozu odpadů.
Zdroj: POLAR televize Ostrava