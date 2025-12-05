Na Chrudimsku chtějí zkrotit řidiče, přibývají nové radary

Chrudim 5. prosince 2025 (PROTEXT) - Na Chrudimsku přibývá nových radarů. Objevují se hlavně na silnicích první třídy – a důvod je zřejmý: řidiči tu často projíždějí obcemi vyšší rychlostí, než povoluje limit. Místní si dlouhodobě stěžují na příliš rychlou jízdu řidičů třeba v Kočí, Čankovicích, Hrochově Týnci, Vápenném Podolu, Kostelci u Heřmanova Městce nebo v Rabštejnské Lhotě. V Zaječicích už první výsledky ukazují, že řidiči po instalaci měřidla opravdu zpomalili.

Róbert Pavlačič (ANO), starosta, Zaječice: „Auta tady jezdili do té doby hrozně rychle, teď je to úplně něco jiného.“

Radary chtějí obce hlavně u škol, kde běhají děti a u přechodů. Podle radnice nejde o pokuty, ale o bezpečnost.

František Pilný (ANO), starosta, Chrudim: „Peníze z pokut půjdou do rozpočtu města Chrudim. Pokud si obec koupí radar, jako třeba zaječice nebo HT, tam už to dnes funguje, tak Chrudim založilo fond na dopravní infrastrukturu, peníze dáváme tam a fond pak investuje do bezpečnosti provozu obcí, kde ty radary jsou.“

Policie radary vítá. Podle statistik právě v obcích, kde se měří, ubývá nehod i nebezpečných situací.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

