Na Chrudimsku chtějí zkrotit řidiče, přibývají nové radary

Róbert Pavlačič (ANO), starosta, Zaječice: „Auta tady jezdili do té doby hrozně rychle, teď je to úplně něco jiného.“
Radary chtějí obce hlavně u škol, kde běhají děti a u přechodů. Podle radnice nejde o pokuty, ale o bezpečnost.
František Pilný (ANO), starosta, Chrudim: „Peníze z pokut půjdou do rozpočtu města Chrudim. Pokud si obec koupí radar, jako třeba zaječice nebo HT, tam už to dnes funguje, tak Chrudim založilo fond na dopravní infrastrukturu, peníze dáváme tam a fond pak investuje do bezpečnosti provozu obcí, kde ty radary jsou.“
Policie radary vítá. Podle statistik právě v obcích, kde se měří, ubývá nehod i nebezpečných situací.
Zdroj: POLAR televize Ostrava