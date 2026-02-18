Na co si dát pozor při nákupu ojetého vozu v zimě?

Autor:
  9:00
Praha 18. února 2026 (PROTEXT) - Zimní měsíce patří mezi období zvýšeného zájmu o nákup ojetých vozů. Řidiči řeší bezpečnost, spolehlivost i výhodnější ceny mimo hlavní sezonu. Právě zima však dokáže odhalit nejen technický stav automobilu, ale i rizika spojená s unáhleným nákupem. Odborníci proto doporučují obezřetnost a nákup výhradně u certifikovaných a prověřených prodejců.

Zima jako zatěžkávací zkouška vozu

Nízké teploty, sůl na silnicích, vlhkost a krátké trasy dávají automobilům výrazně zabrat. Právě v zimě se nejčastěji projeví slabá baterie, problémy se startováním, opotřebené brzdy, podvozek napadený korozí nebo závady na topení a klimatizaci.

Kupující by měli věnovat zvýšenou pozornost zejména:

  • stavu baterie a startování za studena,
  • funkčnosti topení, vyhřívání oken a sedaček,
  • podvozku a korozi způsobené posypovou solí,
  • stavu zimních pneumatik a jejich stáří,
  • správné funkci pohonu všech kol (u 4×4 vozů).

Kvalitní prodejce by měl být schopen doložit servisní historii, provedené kontroly a technický stav vozidla bez výhrad.

Riziko nákupu „na ulici“

Zvýšené riziko představuje nákup vozidla od soukromé osoby „na ulici“ či přes anonymní inzerát. V zimním období je obtížnější důkladná kontrola vozu – karoserie může skrývat opravy po nehodě pod vrstvou nečistot, studený motor může být před příjezdem kupujícího zahřát, aby skryl problémy se startováním.

U nákupu mimo prověřené autobazary často chybí:

  • právní jistota původu vozidla,
  • garance na skryté vady,
  • možnost reklamace,
  • transparentní prověření historie a kilometrového nájezdu.

Zákazník by měl být obezřetný zejména u nabídek, které jsou výrazně pod tržní cenou. Nízká cena může znamenat vyšší budoucí náklady. U nákupu od soukromníka nese kupující prakticky veškeré riziko,“ říká Filip Kučera, ředitel marketingu společnosti Auto ESA.

Certifikovaný prodejce jako jistota

Odborníci doporučují obrátit se na velké, zavedené a certifikované prodejce ojetých vozů, kteří poskytují jasnou dokumentaci, možnost financování, zákonnou záruku a často i nadstandardní benefity. Společnost Auto ESA, jeden z největších prodejců ojetých vozů v České republice, dlouhodobě klade důraz na technickou kontrolu a transparentnost. Každý vůz prochází vícestupňovou kontrolou, kontrolou původu a ověřením kilometrového nájezdu. „V zimě zákazník potřebuje především jistotu, že ho vůz nenechá stát na mrazu. Proto dbáme na důkladnou kontrolu baterie, startovací soustavy i podvozku. U většiny nabízených vozů navíc zákazník získá nové zimní pneumatiky zdarma, aby mohl ihned bezpečně vyrazit,“ doplňuje Filip Kučera.

Zimní pneumatiky: bezpečnost, která rozhoduje

Stav pneumatik je v zimních měsících zásadní. Minimální zákonná hloubka dezénu 4 mm nemusí vždy znamenat optimální bezpečnost. Opotřebené nebo staré pneumatiky výrazně prodlužují brzdnou dráhu a zhoršují stabilitu vozu na sněhu či ledu. Nákup vozu se sadou nových zimních pneumatik představuje pro zákazníka nejen vyšší bezpečnost, ale i úsporu v řádu tisíců korun. U většiny vozidel poskytuje Auto ESA nové zimní pneumatiky zdarma, čímž zákazníkům usnadňuje start do zimního provozu bez dalších investic.

Na co nezapomenout při zimní zkušební jízdě

Zimní období paradoxně nabízí ideální příležitost prověřit vůz v náročnějších podmínkách. Kupující by měli během testovací jízdy sledovat:

  • plynulost startu studeného motoru,
  • reakci převodovky při nízkých teplotách,
  • funkčnost stabilizačních systémů,
  • chování vozu na mokré či zasněžené vozovce.

Seriózní prodejce umožní dostatečně dlouhou testovací jízdu a poskytne veškeré informace o vozidle bez nátlaku na rychlé rozhodnutí.

Transparentnost a servis jako klíč k důvěře

Trh s ojetými vozy je v České republice velmi konkurenční. Přesto se stále objevují případy stočených tachometrů, zatajených havárií nebo vozidel s nejasným původem. Proto je důležité vybírat prodejce, kteří mají dlouhodobou reputaci, pevné zázemí a jasně nastavené procesy kontroly.

Důvěra je při nákupu ojetého vozu zásadní. Zákazník by měl mít jistotu nejen při podpisu smlouvy, ale i v následujících měsících provozu. Proto nabízíme jasné podmínky, možnost financování, protiúčet i zákonnou ochranu spotřebitele,“ uzavírá Filip Kučera.

O Auto ESA

Společnost AutoESA a.s. se jako vlastník sítě autobazarů zabývá nákupem, prodejem a zprostředkováním prodeje ojetých osobních a užitkových automobilů. Zajišťuje také finanční a pojišťovací služby a poskytuje technické zázemí pro kontroly a opravy vozů. Auto ESA jako první a jediný prodejce ojetých vozů v ČR získal certifikaci od společnosti TÜV NORD Czech. Více info na www.autoesa.cz.

Zdroj: Auto ESA

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...

Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský soud v Olomouci do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Rozhodnutí v kauze pokusu o pojistný...

18. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Počet registrovaných zbraní na jihu Čech překročil loni hranici 100.000 kusů

ilustrační snímek

Počet registrovaných zbraní v Jihočeském kraji překročil loni hranici 100.000 kusů. Za posledních 30 let se téměř zdvojnásobil. Policisté loni evidovali v...

18. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Nákladní vůz na Blanensku srazil a zabil chodce

ilustrační snímek

Nákladní vůz u Cetkovic na Blanensku dnes ráno srazil a zabil chodce. Policie zjišťuje okolnosti nehody a totožnost oběti. ČTK to řekl policejní mluvčí Bohumil...

18. února 2026  9:31,  aktualizováno  9:31

Matějská pouť 2026 startuje už v sobotu. Komplikací je rekonstrukce parkovišť u areálu

Matějská pouť (ilustrační foto)

Legendární Matějská pouť se vrací na Výstaviště Praha. Brány největší a nejstarší pouti v Česku se otevřou v sobotu 21. února a návštěvníky bude bavit až do 12. dubna 2026. Přinášíme praktický...

18. února 2026  11:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

18. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život.

18. února 2026  9:12,  aktualizováno  11:01

Kosmonosy chtějí letos začít stavět polikliniku, nabídne základní zdravotní péči

ilustrační snímek

Kosmonosy na Mladoboleslavsku chtějí letos začít se stavbou polikliniky v ulici Lípy. Součástí má být šest ordinací, kde by lékaři poskytovali základní...

18. února 2026  9:24,  aktualizováno  9:24

Pelhřimov vybírá firmu, která za 393 milionů Kč opraví zimní stadion s hotelem

ilustrační snímek

Pelhřimov hledá ve výběrovém řízení firmu, která zrekonstruuje zimní stadion a Sporthotel. Předpokládané náklady jsou přes 393 milionů korun. Zájemci se mohou...

18. února 2026  9:16,  aktualizováno  9:16

Datacentrová asociace roste. Přijala CONTEG Group a rezonuje v Evropě

18. února 2026

Město koupí násobně dráž kulturák, který kdysi levně prodalo radní. Zatím zchátral

Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej...

Zastupitelé Žamberka na Orlickoústecku v úterý dvanácti hlasy ze čtrnácti přítomných schválili koupi někdejšího kulturního domu Panorama za 5,5 milionu korun. Budovu před 24 lety získala od města za...

18. února 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Svou známou polil benzinem a zapálil. Soud muži potvrdil výjimečný trest

Muž z Frýdku-Místku dostal za zapálení známé 24 let vězení

Za pokus o vraždu ženy, kterou ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil, si David Anderka pravomocně odpyká ve vězení 24 let. Výjimečný trest mu ve středu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Odvolání...

18. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:47

Dvě stě lidí připravil o 191 milionů. Soud podvodníkovi zmírnil osmiletý trest

Obžalovaný Aleš Vrubel (vpravo) na jednání olomouckého krajského soudu 18....

Olomoucký vrchní soud ve středu snížil o rok na sedm let trest vězení padesátiletému Aleši Vrubelovi z Přerova za investiční podvody, ve kterých přišlo podle rozsudku přes 200 lidí o zhruba 191...

18. února 2026  8:42,  aktualizováno  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.