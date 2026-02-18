Na co si dát pozor při nákupu ojetého vozu v zimě?

Zima jako zatěžkávací zkouška vozu
Nízké teploty, sůl na silnicích, vlhkost a krátké trasy dávají automobilům výrazně zabrat. Právě v zimě se nejčastěji projeví slabá baterie, problémy se startováním, opotřebené brzdy, podvozek napadený korozí nebo závady na topení a klimatizaci.
Kupující by měli věnovat zvýšenou pozornost zejména:
- stavu baterie a startování za studena,
- funkčnosti topení, vyhřívání oken a sedaček,
- podvozku a korozi způsobené posypovou solí,
- stavu zimních pneumatik a jejich stáří,
- správné funkci pohonu všech kol (u 4×4 vozů).
Kvalitní prodejce by měl být schopen doložit servisní historii, provedené kontroly a technický stav vozidla bez výhrad.
Riziko nákupu „na ulici“
Zvýšené riziko představuje nákup vozidla od soukromé osoby „na ulici“ či přes anonymní inzerát. V zimním období je obtížnější důkladná kontrola vozu – karoserie může skrývat opravy po nehodě pod vrstvou nečistot, studený motor může být před příjezdem kupujícího zahřát, aby skryl problémy se startováním.
U nákupu mimo prověřené autobazary často chybí:
- právní jistota původu vozidla,
- garance na skryté vady,
- možnost reklamace,
- transparentní prověření historie a kilometrového nájezdu.
„Zákazník by měl být obezřetný zejména u nabídek, které jsou výrazně pod tržní cenou. Nízká cena může znamenat vyšší budoucí náklady. U nákupu od soukromníka nese kupující prakticky veškeré riziko,“ říká Filip Kučera, ředitel marketingu společnosti Auto ESA.
Certifikovaný prodejce jako jistota
Odborníci doporučují obrátit se na velké, zavedené a certifikované prodejce ojetých vozů, kteří poskytují jasnou dokumentaci, možnost financování, zákonnou záruku a často i nadstandardní benefity. Společnost Auto ESA, jeden z největších prodejců ojetých vozů v České republice, dlouhodobě klade důraz na technickou kontrolu a transparentnost. Každý vůz prochází vícestupňovou kontrolou, kontrolou původu a ověřením kilometrového nájezdu. „V zimě zákazník potřebuje především jistotu, že ho vůz nenechá stát na mrazu. Proto dbáme na důkladnou kontrolu baterie, startovací soustavy i podvozku. U většiny nabízených vozů navíc zákazník získá nové zimní pneumatiky zdarma, aby mohl ihned bezpečně vyrazit,“ doplňuje Filip Kučera.
Zimní pneumatiky: bezpečnost, která rozhoduje
Stav pneumatik je v zimních měsících zásadní. Minimální zákonná hloubka dezénu 4 mm nemusí vždy znamenat optimální bezpečnost. Opotřebené nebo staré pneumatiky výrazně prodlužují brzdnou dráhu a zhoršují stabilitu vozu na sněhu či ledu. Nákup vozu se sadou nových zimních pneumatik představuje pro zákazníka nejen vyšší bezpečnost, ale i úsporu v řádu tisíců korun. U většiny vozidel poskytuje Auto ESA nové zimní pneumatiky zdarma, čímž zákazníkům usnadňuje start do zimního provozu bez dalších investic.
Na co nezapomenout při zimní zkušební jízdě
Zimní období paradoxně nabízí ideální příležitost prověřit vůz v náročnějších podmínkách. Kupující by měli během testovací jízdy sledovat:
- plynulost startu studeného motoru,
- reakci převodovky při nízkých teplotách,
- funkčnost stabilizačních systémů,
- chování vozu na mokré či zasněžené vozovce.
Seriózní prodejce umožní dostatečně dlouhou testovací jízdu a poskytne veškeré informace o vozidle bez nátlaku na rychlé rozhodnutí.
Transparentnost a servis jako klíč k důvěře
Trh s ojetými vozy je v České republice velmi konkurenční. Přesto se stále objevují případy stočených tachometrů, zatajených havárií nebo vozidel s nejasným původem. Proto je důležité vybírat prodejce, kteří mají dlouhodobou reputaci, pevné zázemí a jasně nastavené procesy kontroly.
„Důvěra je při nákupu ojetého vozu zásadní. Zákazník by měl mít jistotu nejen při podpisu smlouvy, ale i v následujících měsících provozu. Proto nabízíme jasné podmínky, možnost financování, protiúčet i zákonnou ochranu spotřebitele,“ uzavírá Filip Kučera.
O Auto ESA
Společnost AutoESA a.s. se jako vlastník sítě autobazarů zabývá nákupem, prodejem a zprostředkováním prodeje ojetých osobních a užitkových automobilů. Zajišťuje také finanční a pojišťovací služby a poskytuje technické zázemí pro kontroly a opravy vozů. Auto ESA jako první a jediný prodejce ojetých vozů v ČR získal certifikaci od společnosti TÜV NORD Czech. Více info na www.autoesa.cz.
Zdroj: Auto ESA