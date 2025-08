Na D1 u Bravantic finišuje oprava mostů, skončí dopravní omezení

Miroslav Mazal, ŘSD, člen týmu komunikace: „Tento rok opravujeme směr do Prahy, loni jsme opravovali směr na Ostravu. Celková cena opravy dosahuje zhruba 170 milionů korun. Práce probíhají i během víkendů a svátků, takže svým způsobem dodržujeme plánovaný harmonogram. Co se týče intenzity dopravy, projíždí tady podle posledního sčítání zhruba 28.000 aut, z toho zhruba čtvrtina je nad 3,5 tuny, takže je to těžká nákladní doprava.“

Vít Sedláček, M – Silnice, stavbyvedoucí: „Práce probíhají intenzivně, každý den – soboty, neděle. To, co je teď aktuální, jsou betonáže říms, izolace, izolace odvodňovacích žlabů, armovací práce, jinak ještě probíhají práce na repasích ložisek a repasích dilatačních závěrů. Zatím práce probíhají dle harmonogramu. Plánované otevření celého úseku zpět do provozu je na konec září. Naše oprava spočívala v tom, že jsme celý ten mostní svršek odfrézovali, odbourali jsme všechny římsy, vyfrézovali jsme izolaci a vybetonovali jsme novou spádovou desku. Vyrovnali jsme ji a na to děláme nové vrstvy izolace, jak jsem říkal – římsy – a pokračujeme v mostním vybavení, svodidla a další věci. Ale to je až věcí září.“

Zdroj: POLAR televize Ostrava