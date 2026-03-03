Na D1 u Klimkovic ŘSD rozšíří odpočívadlo o místa pro kamiony, autobusy i karavany

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Obdrželi jsme celkem sedm nabídek od stavebních firem, které mají zájem o rozšíření pravé odpočívky na dálnici D1 u Klimkovic. Cenové nabídky nyní vyhodnocujeme. Stavět začneme po podpisu všech potřebných smluv a zajištění financování. K rozšíření odpočívky využijeme naše pozemky, nové plochy budou navazovat na současné parkoviště. Ve výsledku dojde k prodloužení původní odpočívky a změníme pouze napojení výjezdu zpět na dálnici D1 a dále na Ostravu.“
Po rozšíření bude na odpočívce o 30 míst více pro kamiony a přibudou i stání pro osobní auta, autobusy a karavany. Na ploše bude také místo pro nadrozměrnou soupravu a kontrolní stanoviště policie. Pro větší klid odpočívajících řidičů bude parkoviště od dálnice odděleno gabionovou zdí. Pro vyšší bezpečnost bude celá plocha pod kamerovým dohledem.
Zdroj: POLAR televize Ostrava