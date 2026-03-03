Na D1 u Klimkovic ŘSD rozšíří odpočívadlo o místa pro kamiony, autobusy i karavany

  13:42
Klimkovice (Ostravsko) 3. března 2026 (PROTEXT) - Dlouhodobý nedostatek parkovacích míst pro kamiony se ŘSD snaží vyřešit stavbou nových parkovišť nebo rozšiřováním těch stávajících. Parkoviště jsou nutná pro povinný bezpečnostní odpočinek profesionálních řidičů. Nová místa teď ŘSD plánuje na odpočívce na 341. kilometru dálnice D1 poblíž Klimkovického tunelu ve směru na Polsko. Parkoviště tam funguje od výstavby dálnice v roce 2008. Po rozšíření nabídne nejen více míst pro kamiony, ale také stání pro karavany, zastřešené posezení a více zeleně.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Obdrželi jsme celkem sedm nabídek od stavebních firem, které mají zájem o rozšíření pravé odpočívky na dálnici D1 u Klimkovic. Cenové nabídky nyní vyhodnocujeme. Stavět začneme po podpisu všech potřebných smluv a zajištění financování. K rozšíření odpočívky využijeme naše pozemky, nové plochy budou navazovat na současné parkoviště. Ve výsledku dojde k prodloužení původní odpočívky a změníme pouze napojení výjezdu zpět na dálnici D1 a dále na Ostravu.“

Po rozšíření bude na odpočívce o 30 míst více pro kamiony a přibudou i stání pro osobní auta, autobusy a karavany. Na ploše bude také místo pro nadrozměrnou soupravu a kontrolní stanoviště policie. Pro větší klid odpočívajících řidičů bude parkoviště od dálnice odděleno gabionovou zdí. Pro vyšší bezpečnost bude celá plocha pod kamerovým dohledem.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

VĂ˝stava v muzeu stĹ™Ă­bra pĹ™ipomĂ­nĂˇ 400 let od pĹ™Ă­chod jezuitĹŻ do KutnĂ© Hory

