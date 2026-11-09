Na D11 začala ražba tunelu Kamenný Vrch

Tunel budou tvořit dvě samostatné trouby o délce 750 až 780 metrů. Jejich ražba patří k nejnáročnějším částem celého dálničního projektu. Na trase právě budovaného úseku dlouhého téměř 20 kilometrů vznikají kromě tunelu také mosty, mimoúrovňové křižovatky a další dopravní objekty.
Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: "Ta stavba byla zahájena na začátku dubna letošního roku a stavební sezona se využila k tomu, aby se provedly první práce jako odvoz materiálu, hloubení zářezů, násypy a zakládání mostů. Je tu vidět hotový kus velké práce v rámci této jámy. Stavba tedy skutečně pokračuje podle harmonogramu. Věřím, že ten rok 2029, z hlediska zprovoznění, bude dodržen."
Jan Kvaš, ředitel, Metrostav TBR: "Na stavbě bude pracovat 60 dělníků a 10 techniků. V tuto chvíli probíhají ražické práce, odtěžuje se prostor a buduje se mostění ze stříkaného betonu, což vidíte za mnou. Jako další na řadu přijde budování izolace, ale to máme ještě zhruba půlroku před sebou."
Tunel Kamenný Vrch je součástí téměř 20 kilometrů dlouhého úseku dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem. Nová dálnice má převzít významnou část tranzitní dopravy, která dnes projíždí například Choustníkovým Hradištěm a Hajnicí. Zároveň přispěje k plynulejším a bezpečnějším cestám na severovýchod Čech.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59976.