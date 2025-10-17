Na dálnici D10 u Svijan čeká řidiče omezení

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Na úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Svijany dochází k výměně asfaltových vrstev vozovky, kdy vozovka vykazovala poruchy, výtluky a síťové rozpady, takže jsme přistoupili k její opravě. Dokončeno by to mělo být 7. listopadu a stojí to 69,5 milionů z DPH.“
Doprava je zde v obou směrech vedena dvěma jízdními pruhy, takže vás cestou zdrží spíš jen nižší rychlost. Kolony se tu pravděpodobně tvořit nebudou. Současně se řidiči nemusí obávat, že by na ně po zmíněném 7. listopadu čekala oprava ještě pásu ve směru od Prahy na Turnov.
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Bude se dělat jenom tato část, druhá část je ještě relativně v pořádku, takže zatím letos opravujeme jenom tento pruh.“
Přestože vás oprava dálnice příliš nezdrží, některé komplikace přeci jen přináší. Je kvůli ní totiž uzavřený sjezd směrem na Svijany, takže se nedostanete ani na tamní čerpací stanici, k zahradnictví nebo dvěma provozovnám rychlého občerstvení.
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Jsou tam různé etapy dopravního opatření, kdy v určitých etapách se nedá sjet k benzinové stanici a k zahradnictví a do Svijan, takže musí řidič buď jet z Turnova po staré silnici, anebo se otočit v Březině na dalším sjezdu a vrátit se zpátky.“
Zajedete si tak několik kilometrů. A protože se zde dopravní situace může průběžně měnit, věnujte pozornost značeným objížďkám.
