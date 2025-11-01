Na dálnici D48 u Rychaltic ŘSD opravuje popraskané betonové desky

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Na dálnici D48 u Rychaltic provádíme výměnu poškozených cemento-betonových desek. Cena prací přesahuje 5,5 milionu korun. Údržba povrchu probíhá v krátkodobých uzavírkách vždy zhruba na týden v závislosti na klimatických podmínkách. Během přítomnosti dělníků řidiči projíždí zúžením do jednoho pruhu pro každý směr.”
V místě, kde se oprava dálnice provádí, je snížená rychlost, aby byl zajištěn bezpečný průjezd vozidel a současně, aby se snížilo riziko kolize s pracujícími dělníky a jejich technikou. Motoristé by měli věnovat zvýšenou opatrnost dopravnímu značení, a to především při dojíždění k místu rekonstrukce, kde se mohou v silnějším provozu vytvářet kolony.
Zdroj: POLAR televize Ostrava