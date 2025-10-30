Na dálnici D7 u obce Smolnice roste nové odpočívadlo pro řidiče

Smolnice 30. října 2025 (PROTEXT) - Na D7 se pracuje na stavbě nové odpočívky. Kvůli tomu je provoz od 15. září do 19. prosince 2025 částečně omezený – uzavřené jsou zpevněné krajnice v úseku mezi 41 a 42 kilometrem Provoz ve dvou pruzích v každém směru zůstává zachován, řidiči by ale měli počítat s menším prostorem a zvýšenou opatrností. Stavba ovlivňuje i přilehlou silnici třetí třídy.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "V tomto úseku musí řidiči věnovat zvýšenou pozornost. Bude zde dopravní značení, které tento úsek označuje jako nebezpečný, a rychlost je snížena. Provádějí se zde stavební práce, takže řidiči musí být obzvlášť opatrní a očekávat výjezd stavebních strojů. Je nutné striktně dodržovat povolenou rychlost a jízdu v pruzích. Pruhy jsou zde zúžené, a vozidla v levém předjížděcím pruhu by neměla být širší než 2,2 metru. Řidiči by se měli v dostatečném předstihu zařadit do správného pruhu.

Dne 1. srpna 2025 bylo staveniště předáno společnosti Vodohospodářské stavby s.r.o., která projekt realizuje za 118 milionů 498 tisíc korun bez DPH. Odpočívka vyroste na úseku dálnice, který byl otevřen teprve loni.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Oboustranná odpočívka Smolnice nabídne 28 míst pro kamiony a 52 pro osobní automobily, zároveň i mobiliář včetně zastřešených posezení. A pro nejmenší tu bude dětské hřiště a odpočinková zóna."

Zprovoznění nové odpočívky je plánováno v roce 2026. Do té doby zůstane na D7 částečné dopravní omezení.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

