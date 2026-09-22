Na dálničním mostu na D48 nad Třanovicemi se opravují dilatační závěry

Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD): „Od pondělí 14. září zahajujeme opravu mostu na dálnici D48 v Třanovicích. Nejedná se ovšem o celkovou rekonstrukci, ale o výměnu mostních závěrů, které napojují mostní konstrukci na pevnou část dálnice. Provoz povedeme po neopravované části D48 v jednom pruhu pro každý směr, proto nepředpokládáme zdržení provozu. Hotovo bude zhruba za měsíc a půl, tedy do konce října.“
Rekonstrukce mostních závěrů znamená například posílení protikorozní ochrany nebo dodatečné podbetonování traverz včetně výměny gumových částí. Cílem opravy je prodloužení životnosti závěrů a zajištění bezproblémového posunu pohyblivých částí mostu, aby se předešlo případnému poškození. Dálniční úsek včetně dlouhého mostu nad Třanovicemi je poměrně frekventovaný a velmi zatížený těžkou dopravou.
Práce si vyžádají částečnou uzavírku, při které bude provoz veden v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy. Motoristé by měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení a především snížit rychlost na stanovený limit. V místech opravovaných závěrů jsou umístěny kovové přejezdy, které tvoří citelnou nerovnost, a najetí ve vysoké rychlosti nemusí být bezpečné. Snížená rychlost také přispívá ke zvýšení bezpečnosti pracujících dělníků.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59277.