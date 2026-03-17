Na dálničním obchvatu Frýdku-Místku končí dopravní omezení kvůli hlučnosti

V místě bylo po dobu opravy přijato dopravní omezení. Jezdilo se pouze jedním pruhem za snížené rychlosti.
Nyní už jsou dilatační spáry opravené a provoz by měl být obnoven do všech jízdních pruhů.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Na obchvatu Frýdku-Místku končíme s výměnou mostních závěrů během víkendu. Úsek uklidíme a následně zprovozníme všechny čtyři jízdní pruhy. Z rozhodnutí DESu je třeba ponechat noční sníženou rychlost na 80, ale není třeba zoufat, protože limit 130 se na dálnici vrátí ihned, jakmile měřením prokážeme funkčnost nových mostních závěrů a ztlumení hluku.“
Řidiči by měli stále dodržovat dopravní značení, které upravuje rychlostní limit. Na obchvatu je umístěn úsekový radar, který měří rychlost v obou směrech. O tom, jak dlouho se ještě bude rychlost měřit, se bude teprve rozhodovat.
Zdroj: POLAR televize Ostrava