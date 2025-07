Na Duchcovské ulici v Teplicích se stále pracuje, motoristé musí na objízdné trasy

Adina Sedláková, mluvčí Teplic: "V ulici Duchcovská aktuálně probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, kvůli které je uzavřen úsek od ulice U soudu až po ulici Na Spravedlnosti. Tato fáze potrvá do 20. července. Navazující etapa pak uzavře úsek od ulice U soudu až po ulici Letecká, a to od 21. července do 30. října. Od 18. srpna bude v ulici Duchcovská umožněn průjezd MHD. Pro ostatní vozidla však zůstane uzavřena až do konce října."

Pro motoristy proto město připravilo objízdné trasy, které mají zajistit plynulost dopravy a zmírnit dopady uzavírky.

Adina Sedláková, mluvčí Teplic: "Pro řidiče jsou stanoveny objízdné trasy, a to ve směru od centra ulicí Lounská, Litoměřická a Liberecká. Do centra ulicí Londýnská, Americká a Lounská. Aktualizace objízdných tras jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách města."

Řidičům tak nezbývá než obrnit se trpělivostí a pravidelně sledovat aktuální informace o dopravních omezeních. Pokud se do této oblasti vydávají, doporučuje se naplánovat trasu s předstihem, počítat s možným zdržením a ideálně vyrazit s menší časovou rezervou. V době dopravní špičky se pak vyplatí zvolit alternativní trasu, nebo se jí úplně vyhnout.

Zdroj: POLAR televize Ostrava