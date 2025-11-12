Na extraligových stadionech začíná hra o americký trip za Davidem Pastrňákem

Jak si vystřelit Pastrňáka?
Chce to šikovné ruce a celý zimní stadion štěstí. Jen jeden z přítomných diváků získá během první přestávky vybraného extraligového utkání nominaci do boje o hlavní cenu - zájezd za Pastou. Ve druhé přestávce se vydá na led, kde se setká s ambasadorem Tipsport Trefy a bývalým hokejistou pražské Slavie či Jihlavy Vladimírem Houškou. S ním může probrat jak nejlépe poslat puk na speciálně upravenou branku. "Vystřelit si Pastrňáka" znamená trefit vymezený prostor uprostřed plachty, která bude na brance zavěšená. V plachtě bude i několik otvorů pro vedlejší výhry. "Když soutěžící trefí přesný střed brány, získává pro sebe a svůj doprovod zájezd za oceán. Trefa jiného cíle přinese odměny v podobě netů na sázení," odhaluje výhry vedoucí sponzoringu Tipsportu Martin Ptáčník.
Ve hře je 14 zájezdů, trefit se dá i na druhý pokus
Pokud soutěžící netrefí zájezd za Davidem Pastrňákem hned napoprvé, dostane ještě druhou šanci, kdy pořadatel upraví podmínky jeho dalšího pokusu (např. každá trefa do vymezeného otvoru se promění ve výhru zájezdu). "To už by měla být skoro tutovka. Každopádně společně s Pastou držíme palec," dodává za Tipsport Martin Ptáčník. Soutěž Tipsport Trefa proběhne celkem na 14 vybraných zápasech extraligy od listopadu 2025 do března 2026. Tipsport navazuje na svůj projekt soutěží pro fanoušky extraligového hokeje. V minulé sezoně se hrálo o zájezd na hokejové MS do dánského Herningu.
Termíny soutěže na jednotlivých stadionech:
• 14. 11. 2025 — Bílí Tygři Liberec vs. HC Sparta Praha
• 21. 11. 2025 — Banes Motor České Budějovice vs. BK Mladá Boleslav
• 30. 11. 2025 — HC VERVA Litvínov vs. HC Energie Karlovy Vary
• 5. 12. 2025 — HC Kometa Brno vs. HC Sparta Praha
• 6. 1. 2026 — HC Olomouc vs. HC Kometa Brno
• 9. 1. 2026 — HC VÍTKOVICE RIDERA vs. HC Energie Karlovy Vary
• 11. 1. 2026 — HC Oceláři Třinec vs. HC Sparta Praha
• 15. 1. 2026 — HC Sparta Praha vs. HC Kometa Brno
• 23. 1. 2026 — BK Mladá Boleslav vs. HC VÍTKOVICE RIDERA
• 27. 2. 2026 — HC Energie Karlovy Vary vs. Rytíři Kladno
• 1. 3. 2026 — Mountfield HK vs. HC Sparta Praha
• Zbývající soutěžní zápasy Tipsport vypíše až po rozlosování play-off
Zdroj: Tipsport
PROTEXT