Na Farmě Vraňany pomáhají návštěvníci nevidomým symbolickou sazenicí

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  15:50
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Vraňany (Mělnicko) 10. července 2026 (PROTEXT) - Farma Vraňany se spojila s veřejnou sbírkou Bílá pastelka a organizací SONS ČR. V rámci dobročinné kampaně „Zasaďte s námi dobrý skutek“ mohou návštěvníci farmy přispět na pomoc lidem se zrakovým postižením.

Z Farmy Vraňany si lidé běžně odnášejí jahody, hrášek, meruňky nebo zeleninu přímo z pole. Letos si ale mohou odvézt ještě něco navíc – dobrý pocit, že pomohli tam, kde je to opravdu potřeba. Farma Vraňany navázala spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR a její veřejnou sbírkou Bílá pastelka. Společně představují dobročinnou kampaň s mottem „Zasaďte s námi dobrý skutek“.

Princip je jednoduchý. Návštěvníci farmy si mohou zakoupit symbolickou neviditelnou sazenici, jejíž výtěžek poputuje na podporu služeb pro lidi se zrakovým postižením. Každá sazenice zároveň představuje jednu oblast pomoci – od větší samostatnosti přes bezpečný pohyb až po přístup k informacím, vzdělání a běžnému životu bez zbytečných bariér.

Když pomoc dostane podobu sazenice

Dobročinná kampaň pracuje s hravou, ale srozumitelnou symbolikou. Návštěvníci si mohou vybrat například Braillův jahodus, který připomíná význam orientace a bezpečného pohybu, Samostatnus meruňkus, jenž odkazuje na cestu k větší nezávislosti, nebo Nevidomus hráškus, který symbolizuje podporu lidí, kteří se učí znovu fungovat v každodenním životě po ztrátě zraku. Přispět je možné také libovolnou částkou.

Cílem kampaně není jen získat finanční podporu, ale také přirozeně otevřít téma života se zrakovým postižením lidem, kteří by se s ním jinak možná nesetkali. Farma se tak na chvíli stává místem, kde se propojuje sezónní radost, rodinný výlet a solidarita.

Malý příspěvek, který může znamenat velkou změnu

„Na Farmě Vraňany každý den vidíme, jak důležité je vytvářet prostředí, které lidem přináší radost, inspiraci a nové zážitky. Zároveň si uvědomujeme, že ne každý má možnost vnímat svět kolem sebe stejným způsobem. Proto jsme se rozhodli podpořit organizaci, která pomáhá lidem se zrakovým postižením získávat větší samostatnost a jistotu v běžném životě. Věříme, že i zdánlivě malý příspěvek může být začátkem velké změny,“ říká Dagmar Hančová z Farmy Vraňany.

Výtěžek kampaně podpoří služby Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, která pomáhá lidem se zrakovým postižením po celé České republice. SONS ČR poskytuje odborné poradenství, podporu při orientaci v prostoru, pomoc s kompenzačními pomůckami, sociálně-právní poradenství, vzdělávací a informační služby i další formy podpory, které lidem pomáhají žít co nejvíce samostatný a aktivní život.

Pomoc, která vrací lidem jistotu

„Ztráta zraku znamená zásadní životní změnu, ale ne konec aktivního života. Každý den pomáháme lidem znovu získávat sebevědomí, orientaci a samostatnost. Velmi si vážíme toho, že se Farma Vraňany rozhodla naši práci podpořit a zároveň ji představit svým návštěvníkům. Společně ukazujeme, že pomoc může mít mnoho podob a že solidarita dokáže měnit lidské životy k lepšímu,“ uvádí Tamara Petržílová z projektu Bílá pastelka.

SONS ČR působí po celé České republice a sdružuje přibližně 10.000 členů, jejich blízkých a podporovatelů. Díky veřejné podpoře může organizace dál rozvíjet služby, které lidem se zrakovým postižením pomáhají zvládat každodenní situace, pohybovat se bezpečněji, získávat informace, vzdělávat se, pracovat a žít co nejplnohodnotnější život.

Zasaďte dobrý skutek přímo na farmě

Do kampaně se mohou návštěvníci zapojit přímo na Farmě Vraňany. V areálu farmy jsou umístěné A1 stojany s QR kódem. Kampaň probíhá celou letošní sezonu. Přispět mohou zakoupením symbolické sazenice s libovolnou částkou, která je součástí širší podpory veřejné sbírky Bílá pastelka.

Více informací o projektu a možnostech podpory naleznou zájemci přímo na Farmě Vraňany.

O Farmě Vraňany

Farma Vraňany je rodinná farma rodiny Hančových, která od roku 1998 patří k významným pěstitelům jahod v České republice. Vedle pěstování ovoce a zeleniny nabízí také oblíbené samosběry, farmářskou prodejnu, vzdělávací programy a gastronomické zážitky. Díky propojení poctivého zemědělství, moderního přístupu a přímého kontaktu se zákazníky se Farma Vraňany stala oblíbeným cílem návštěvníků z celé republiky.

O Bílé pastelce a SONS ČR

Bílá pastelka je celorepubliková veřejná sbírka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, která podporuje služby pomáhající lidem se zrakovým postižením žít samostatný a aktivní život. SONS ČR působí po celé České republice a poskytuje poradenství, praktickou podporu, informační a vzdělávací služby i další formy pomoci nevidomým a slabozrakým lidem.

Video: https://www.youtube.com/shorts/aEkIrnzg88I

Zdroj: Farma Vraňany   
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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