Na Festival v Telči 2026 zve Jan Antonín Duchoslav: bude to velkolepá show

Dva dny, tři pódia, třicet kapel, jedno město. A spoustu zážitků. To slibuje Jan Antonín Duchoslav – herec, moderátor a showman, kterého si mnozí pamatují jako nezapomenutelného Viktora Cabadaje z filmu Sněženky a machři a také z dalších filmových a televizních rolí. Svým osobitým humorem, nadhledem a energií dokáže strhnout publikum napříč generacemi.
Návštěvníky provede během předposledního červnového víkendu tím nejlepším z české a slovenské hudební scény a dodá programu na hlavní i vedlejší stagi tempo i lehkost, která k letní atmosféře neodmyslitelně patří.
Na hlavním pódiu se představí ty největší hvězdy české a slovenské rockové a popové scény s přesahy do metalu i folku – Rybičky 48, Dymytry, Olympic, Richard Müller, Walda Gang, Anna K., Kateřina Marie Tichá & BandJeez nebo Petr Bende. Vedlejší scéna nabídne prostor alternativním kapelám s kultovním statusem, jako jsou Wohnout, Vesna, IMT Smile, Adam Ďurica, Vosolit!, Kalybr a další.
"Mám obrovskou radost, že můžu být součástí festivalu, kde se potkávají tak silná jména a zároveň skvělá letní atmosféra. Telč je sama o sobě kouzelná a když se k tomu přidá hudba, lidi a energie publika, vzniká něco, co si prostě chcete užít naplno," svěřuje se Jan Antonín Duchoslav.
Novinkou letošního ročníku je rapové pódium, které otevře dveře nejaktuálnějším jménům alternativní scény, jako jsou Gleb, 58G, Rohony, Pain, Rook & Brehchus, ReFEW, Vlaďkysyn, Dorian a další interpreti. Moderátorem této stage bude Tonda Duchoslav mladší, který má k současné scéně přirozeně blízko svým naturelem i věkem.
O jedné z festivalových pozic v line-upu letos rozhodnou sami fanoušci na sociálních sítích – díky divoké kartě dostane šanci i nový objev, který si publikum vybere.
Pátý ročník Festivalu v Telči nabídne ještě širší žánrový záběr a zábavu napříč generacemi. Na třech samostatných pódiích vystoupí během pátku a soboty tři desítky českých a slovenských interpretů. Chybět nebude ani oblíbená stand-up stage. Na stojáka bude diváky bavit trojice oblíbených komiků – Ester Kočičková, Arnošt Frauenberger a Karel Hynek.
Festival v Telči ale není jen o hudbě. Je to místo, kde si přijdou na své i rodiny s dětmi. Připravený je pestrý doprovodný program, relaxační zóny, prostor pro hry i odpočinek a široká nabídka kvalitního jídla a pití. K tomu parkování, stanové městečko v těsné blízkosti i koupání přímo v areálu. Děti se zabaví, rodiče si odpočinou – a všichni si společně odvezou zážitky, na které se nezapomíná.
Pokud hledáte festival, který nabídne víc než jen koncerty, jste na správném místě. Festival v Telči se vám vryje pod kůži. Setkáte se s umělci, které máte rádi a zažijete neopakovatelnou atmosféru v historických kulisách renesančního města.
Pro ty, kdo mají rádi maximum pohodlí, jsou připraveny VIP vstupenky. Nabídnou nejlepší výhled z VIP tribuny na hlavní stage, exkluzivní chill-out zónu s vlastním zázemím, VIP bar s neomezenou konzumací i možnost setkání s vybranými interprety.
Festival v Telči 2026 není jen další zastávkou na mapě letních akcí. Je to víkend, který má duši. Přijeďte ho zažít. Festival v Telči 2026 proběhne 19.-20. června. Vstupenky jsou již v prodeji. Více na festivalvtelci.cz.
Zdroj: Festival v Telči 2026