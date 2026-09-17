Na frekventované Benešově ulici v Brně probíhají stavební práce

Radka Mistrová, tisková mluvčí Tepláren Brno: „Je to součást dlouhodobé výměny zastaralého potrubí. V tuto chvíli jsou potrubní práce dokončené a dochází k finální opravě povrchu. Protože se blíží topná sezóna, všechno se finišuje. Ještě probíhají práce v Nádražní ulici, kde se buduje horkovodní přípojka pro hlavní nádraží, protože tam byla zastaralá šachta.“
Tramvajová doprava i parkoviště fungují bez omezení. Pro auta a autobusy je vybudován náhradní koridor přes autobusové nádraží.
Radka Mistrová, tisková mluvčí Tepláren Brno: „Speciální koridor je vytvořen v místě, kde byl původní průjezd autobusovým nádražím, tak aby nedocházelo k omezení tramvajové dopravy. Pro chodce je pak vybudovaný koridor, aby se auta s chodci vůbec nekřížila. Nyní už je průjezdná trasa i směrem na Malinovského náměstí a na Koliště. Tam už mohou řidiči odbočit bez problémů.“
Dopravní omezení v Benešově ulici by mělo skončit na přelomu září a října letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59208.