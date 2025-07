Na Hviezdoslavově v Brně se rekonstruují zastávky, v místě platí dopravní omezení

Petr Semrád (SOCDEM), místostarosta MČ Brno-Slatina: "Stavba by podle zhotovitele měla trvat zhruba čtyři měsíce. V období července a srpna bude zachován obousměrný provoz. V září a říjnu pak bude provoz jednosměrný s výjezdem na Vyškov."

Objízdná od Vyškova povede pro nákladní vozidla směrem na Ostravskou ulici. Osobní automobily pak budou moci jezdit přes ulici Řípskou. Součástí stavby je výměna vozovky, výměna chodníků a rekonstrukce středového ostrůvku. Veřejné osvětlení také projde rekonstrukcí.

Petr Semrád (SOCDEM), místostarosta MČ Brno-Slatina: "Jedná se o jednu z dalších etap rekonstrukce Hviezdoslavovy. V letošním roce bude ještě vybudován nový chodník podél ulice Hviezdoslavova směrem k ulici Tilhonova. V budoucny by pak mělo dojít také k rekonstrukci křižovatky na ulicích Hviezdoslavova a Tilhonova, kde se uvažuje o přebudování na okružní křižovatku.“

Oficiálně by dopravní omezení mělo trvat zhruba do poloviny listopadu. Pokud to však klimatické podmínky dovolí, mohlo by skončit už na konci října.

Zdroj: POLAR televize Ostrava