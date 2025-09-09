Na IFA 2025 se představují tlumočící sluchátka Timekettle W4 AI Interpreter s funkcí snímání hlasového otisku kostí a kontextově orientovaným překladem na bázi LLM, který rozlišuje foneticky podobné fráze

Společnost Timekettle, světový lídr v oblasti překladů na bázi AI, dnes na veletrhu IFA 2025 představila tlumočící sluchátka W4 AI Interpreter Earbuds – první zařízení svého druhu, které kombinuje snímání hlasového otisku kostí a špičkový překlad na bázi velkých jazykových modelů (LLM) umělé inteligence. Sluchátka W4, navržená pro plynulou vícejazyčnou komunikaci v reálném čase, přinášejí revoluci v oblasti tlumočení díky inovativnímu duálnímu snímání hlasu, bezkonkurenčním schopnostem filtrování šumu a překladu s ohledem na kontext, který opravuje zavádějící homofony, přičemž dosahují 98% přesnosti a téměř nulového zpoždění (0,2 sekundy).
Sluchátka W4 AI Interpreter Earbuds, která se představí na veletrhu IFA 2025 na stánku Timekettle (H3.2-143), budou v prodeji od 5. září 2025 za cenu 349 USD / 349 EUR.
Sluchátka W4 s kostním vedením, která jsou optimalizována pro běžné použití, staví na úspěchu over-ear sluchátek W4 Pro AI Interpreter pro profesionální uživatele. Stylová „in-ear" sluchátka jsou menší a maximálně praktická, takže jsou skvělým společníkem pro komunikaci na cestách i pro zábavu. K dostání dvě působivá barevná provedení: tmavě modré Navy Blue a zlatavé Sandy Gold, které dokonale propojují funkci a módu.
Prolomení bariér ve vícejazyčné komunikaci
Sluchátka W4 AI Interpreter Earbuds jsou vybavena snímači hlasového otisku kostním vedením a poskytují vysoce přesné rozpoznávání řeči detekcí vibrací přímo z kostí uživatele. To eliminuje okolní hluk a zajišťuje křišťálově čistou komunikaci i v hlučném prostředí, jako jsou konference, letiště a rušné městské ulice. Snímač hlasového otisku kostním vedením navíc zabraňuje úniku zvuku, což uživatelům poskytuje diskrétnější a soukromější komunikaci a zároveň výrazně zlepšuje efektivitu a přesnost vícejazyčné komunikace.
Jejich ergonomický design se perfektně přizpůsobí uchu a zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení bez nutnosti stále upravovat jejich pozici. Speciální háček u ucha namíří mikrofon pro snímání zvuku přesně na ústa, čímž optimalizuje snímání hlasu pro efektivnější tlumočení.
„W4 je revoluční novinkou pro každého, kdo se zapojuje do mezinárodních konverzací," říká zakladatel a generální ředitel společnosti Timekettle Leal Tian. „Pomocí naší proprietární AI technologie HybridComm™, která tvoří základ našeho nedávno představeného softwaru Babel OS, jsme vytvořili zařízení, které nejenže dokáže překládat v reálném čase, ale také se používá přirozeně a snadno – jako byste měli tlumočníka přímo po boku."
Hlavní výhody sluchátek W4:
• Ultra přesné rozpoznávání hlasu: Technologie kostního vedení eliminuje rušivé zvuky a zajišťuje přesný záznam hlasu a překlad v jakémkoli prostředí.
• Plynulá a přirozená konverzace: Automatické přepínání mezi režimy poslechu a mluvení umožňuje přirozenou a plynulou konverzaci.
• Plynulý překlad v reálném čase – mluvte s 95 % světa: Okamžitě překládá mezi 42 jazyky a 95 dialekty, čímž umožňuje plynulé a nepřerušované konverzace s více než 95 % světových regionů.
• Snadné sdílení jediným pohybem: Pro přirozený obousměrný překlad stačí otevřít pouzdro a podělit se o sluchátka.
• Celodenní výdrž baterie: Až 4 hodiny nepřetržitého překladu nebo 8 hodin přehrávání hudby v samostatném režimu a 10 hodin překladu / 18 hodin přehrávání hudby při použití nabíjecího pouzdra – sluchátka W+4 jsou vyvinuta pro profesionály a cestovatele, kteří jsou neustále v pohybu.
• Spojení hudby a jazyků: Sluchátka W4 neslouží pouze k překladu, ale také k přehrávání hudby ve vysoké kvalitě, což z nich činí univerzálního společníka pro práci i volný čas.
Nová éra AI překladů: Operační systém Babel OS od Timekettle
Tlumočící sluchátka W4 běží na Babel OS 2.0, nejmodernějším překladatelském systému Timekettle na bázi umělé inteligence. Tato proprietární platforma nabízí překlad s 98% přesností, která se blíží lidskému překladu, díky predikci jazyka v reálném čase, kontextovému učení a vlastním slovníkům. Přesnost dále zvyšuje jedinečná schopnost porozumět a předvídat kontext řeči uživatele a inteligentně opravovat matoucí homofony (slova s podobnou výslovností, ale odlišným významem) díky pokročilým velkým jazykovým modelům AI. Spuštění funkce AI klonování hlasu, která dále individualizuje a obohacuje tlumočené konverzace, je připravováno na rok 2026.
Rostoucí produktového portfolio Timekettle
Model W4 představuje nejnovější přírůstek do produktového portfolia Timekettle po úspěšném uvedení sluchátek W4 Pro. Sluchátka W4 Pro s větším over-ear designem a prodlouženým ramenem mikrofonu jsou určena pro podnikové a profesionální využití, zatímco model W4 je optimalizován a naceněn pro volnočasové cestování a běžné uživatele. Novinka W4 se tak připojuje do rodiny nejmodernějších překladových zařízení Timekettle, v níž najdeme mj. sluchátka W4 Pro Earbuds a WT2 Edge/W3 Earbuds, tlumočnické centrum X1 Interpreter Hub a ruční překladače T1 a T1 Mini, aby tak znovu posílila pozici společnosti Timekettle jako jedničky ve vícejazyčné komunikaci s podporou AI.
Dostupnost
Překladová sluchátka Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds s funkcí Voice Capture a snímačem hlasového otisku kostním vedením budou k dispozici od 5. září 2025 na oficiálních webových stránkách společnosti Timekettle a na Amazonu.
O společnosti Timekettle
Společnost Timekettle stojí od svého založení v roce 2016 v čele inovací v oblasti vícejazyčné komunikace. Díky svým oceňovaným produktům a globální uživatelské základně přesahující jeden milion uživatelů i nadále stanovuje nové standardy v oblasti technologie překladu pomocí umělé inteligence a usiluje o dosažení univerzální svobody komunikace.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765033/navy_blue_0010.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765034/sandy_gold_0016.jpg
Kontakt: Jocelyn Jiao, jocelyn.jiao@timekettle.co