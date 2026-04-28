Na jaře se lidé vracejí ke sportu. Prodeje chytrých hodinek dlouhodobě rostou

Prodeje chytrých hodinek v posledních letech stabilně rostou. Po mírnějším růstu v roce 2023 následovalo výraznější posilování této kategorie v dalších letech. Chytré hodinky se tak postupně staly běžnou součástí výbavy lidí, kteří chtějí mít přehled o svém pohybu, kondici nebo spánku.
"Na začátku roku lidé často využívají zařízení, která dostali pod stromeček, ale s příchodem jara tradičně sledujeme opětovný růst zájmu o chytré hodinky. Zákazníci je využívají především při běhu, cyklistice nebo dalších venkovních aktivitách, zároveň ale roste i zájem o funkce spojené se sledováním zdraví a celkové kondice," říká Dominik Dolejš, marketingový ředitel PLANEO.
Vedle chytrých hodinek se na trhu objevují i další nositelná zařízení. Chytré náramky zaznamenaly výrazný nárůst prodejů v roce 2024, na který však v následujícím roce navázal pokles. Kategorie tak zůstává ve srovnání s chytrými hodinkami výrazně kolísavější. Postupně se prosazují také nové typy zařízení, například chytré prsteny. Ty sice meziročně rostou velmi rychle, zatím však tvoří spíše menší část celkového trhu.
Pro tuto kategorii je typická také výrazná sezónnost. Nejsilnějším obdobím zůstává závěr roku, kdy se prodá významná část celoročního objemu, především díky vánočním nákupům. Naopak začátek roku bývá tradičně slabší. Zákazníci často využívají zařízení pořízená na konci roku a nové nákupy přicházejí až s příchodem jara, kdy se více vracejí ke sportovním aktivitám, například běhu nebo cyklistice.
Z hlediska značek patří dlouhodobě mezi nejprodávanější výrobce Apple, Samsung a Garmin. V posledních letech je patrné výrazné posilování značky Apple, která se stala dominantním hráčem v této kategorii. Dříve byl trh vyrovnanější a mezi nejprodávanější značky patřil vedle zmíněného Garminu také Amazfit, což ukazuje, že preference zákazníků se v čase postupně mění.
