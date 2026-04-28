Na jaře se lidé vracejí ke sportu. Prodeje chytrých hodinek dlouhodobě rostou

  15:42
Praha 28. dubna 2026 (PROTEXT) - S příchodem jara roste zájem Čechů o sport a pohyb a spolu s tím i prodeje chytrých hodinek. Podle dat prodejce PLANEO patří tato kategorie mezi stabilně rostoucí segmenty spotřební elektroniky. Zákazníci je využívají nejen pro sledování sportovních aktivit, ale i pro každodenní monitoring zdraví a životního stylu.

Prodeje chytrých hodinek v posledních letech stabilně rostou. Po mírnějším růstu v roce 2023 následovalo výraznější posilování této kategorie v dalších letech. Chytré hodinky se tak postupně staly běžnou součástí výbavy lidí, kteří chtějí mít přehled o svém pohybu, kondici nebo spánku.

"Na začátku roku lidé často využívají zařízení, která dostali pod stromeček, ale s příchodem jara tradičně sledujeme opětovný růst zájmu o chytré hodinky. Zákazníci je využívají především při běhu, cyklistice nebo dalších venkovních aktivitách, zároveň ale roste i zájem o funkce spojené se sledováním zdraví a celkové kondice," říká Dominik Dolejš, marketingový ředitel PLANEO.

Vedle chytrých hodinek se na trhu objevují i další nositelná zařízení. Chytré náramky zaznamenaly výrazný nárůst prodejů v roce 2024, na který však v následujícím roce navázal pokles. Kategorie tak zůstává ve srovnání s chytrými hodinkami výrazně kolísavější. Postupně se prosazují také nové typy zařízení, například chytré prsteny. Ty sice meziročně rostou velmi rychle, zatím však tvoří spíše menší část celkového trhu.

Pro tuto kategorii je typická také výrazná sezónnost. Nejsilnějším obdobím zůstává závěr roku, kdy se prodá významná část celoročního objemu, především díky vánočním nákupům. Naopak začátek roku bývá tradičně slabší. Zákazníci často využívají zařízení pořízená na konci roku a nové nákupy přicházejí až s příchodem jara, kdy se více vracejí ke sportovním aktivitám, například běhu nebo cyklistice.

Z hlediska značek patří dlouhodobě mezi nejprodávanější výrobce Apple, Samsung a Garmin. V posledních letech je patrné výrazné posilování značky Apple, která se stala dominantním hráčem v této kategorii. Dříve byl trh vyrovnanější a mezi nejprodávanější značky patřil vedle zmíněného Garminu také Amazfit, což ukazuje, že preference zákazníků se v čase postupně mění.

Zdroj: Crest Communications a.s.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Požár kabelu teplárny odstavil přerovské domácnosti od teplé vody

ilustrační snímek

Požár kabelu z rozvodny v Dluhonicích do přerovské teplárny odstavil dnes odpoledne domácnosti v Přerově od teplé vody. Podle mluvčího hasičů Radka Buryánka se...

28. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Stovky lidí protestovaly v Brně proti sjezdu landsmanšaftu, Okamura mluvil o ostudě

Hnutí SPD v čele s Okamurou protestuje v Brně proti sjezdu sudetských Němců

Série protestních akcí proti květnovému sudetoněmeckému sjezdu v Brně pokračuje úterním shromážděním organizovaným hnutím SPD. Na Moravském náměstí se jej účastní předseda této vládní strany Tomio...

28. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:41

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:52,  aktualizováno  17:31

Zastupitelé Luhačovic odmítli záměr na výstavbu větrných elektráren v okolí

ilustrační snímek

Zastupitelé Luhačovic na Zlínsku odmítli záměr energetické společnosti postavit v okolí města sedm větrných elektráren. Dvě by měly být v místní části...

28. dubna 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová výstava v Modré ukáže velkomoravské předměty spjaté s křesťanstvím

ilustrační snímek

Nová výstava v Modré na Uherskohradišťsku ukáže předměty spjaté s počátky křesťanství na Velké Moravě. Návštěvníci uvidí i vojenskou výbavu nebo šperky...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Dvůr Králové má smlouvu s investorem krytého bazénu a potápěčského centra

ilustrační snímek

Představitelé Dvora Králové nad Labem a soukromé společnosti Modrá studna dnes podepsali smlouvu o spolupráci na vybudování krytého bazénu s centrem pro...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

V Třeboni vyroste strom na památku "Wintonova dítěte" Toma Schreckera

ilustrační snímek

Na památku Toma Schreckera, který byl jedním z dětí zachráněných před druhou světovou válkou Nicolasem Wintonem, vyroste v Třeboni strom. Schrecker před svou...

28. dubna 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

OBRAZEM: Lázně ducha opět zaplnily Litomyšl. Zahájení sezony patřilo Zoubkovi

Zahájení 15. ročníku lázeňské sezony přilákalo desítky tisíc lidí. (28. dubna...

Litomyšl o víkendu oficiálně zahájila 15. lázeňskou sezonu tradiční akcí Lázně ducha, která proměnila historické centrum města v živou kolonádu. Jako předchozí ročníky, i letos přilákala akce desítky...

28. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

Kateřina Daczická (ODS)

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Podle ní to neovlivní fungování středočeské...

28. dubna 2026  17:02

Vysoká škola v Jihlavě a Dukla jednají o vstupu do univerzitní hokejové ligy

ilustrační snímek

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ) s hokejovou Duklou připravují podklady pro vstup do Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). Projekt univerzitního...

28. dubna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Karviná chystá prodej 14 stavebních pozemků, v lokalitě dokončuje infrastrukturu

ilustrační snímek

Karviná připravuje prodej stavebních pozemků mezi ulicemi Rudé armády a Mickiewiczova v městské části Hranice. V oblasti má město 14 stavebních parcel pro...

28. dubna 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Simpsonovi po 800 epizodách mění svůj úvod. Gaučové gagy ustupují příběhu

Gaučové srandičky ztrácejí v dnešní době své opodstatnění. Technologiemi...

Po více než třech dekádách se v kultovním seriálu Simpsonovi mění zavedené pořádky. Tvůrci začali omezovat slavné gaučové gagy, které byly po léta neodmyslitelnou součástí úvodní znělky. Důvodem je...

28. dubna 2026

