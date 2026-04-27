Na jihu Čech je radost běžet: Do Budějovic dorazilo více než 2 500 běžců

České Budějovice 27. dubna 2026 (PROTEXT) - Druhý závod klasické sezóny ČEZ RunTour pořadatele VML Czechia zavítal podruhé v letošním roce do Českých Budějovic. Po lednovém mrazivém počasí jsme si tentokrát užívali nádherný slunečný den. Že je na jihu Čech radost běhat, potvrdil i vyprodaný závod, na kterém v sobotu 25. 4. vyběhlo z náměstí Přemysla Otakara II. více než 2 500 běžců.

České Budějovice jsou jednou ze čtyř zastávek klasické ČEZ RunTour, kde se běží nejdelší trať POWERADE HALF MARATHON, která také odstartovala sobotní závodní den. Jednokolová trasa vedla podobně jako při Winter Edition po cyklostezkách směrem na Hlubokou nad Vltavou. Nejrychlejšími na nejdelší trati byli Tomáš Landgráf (1:15:21) a Lucie Horelicová (1:33:10).

Hned po nejdelší distanci startovaly ty nejkratší pro nejmenší – Lupilu dětské běhy, do kterých se na tratích 500 a 1000 metrů zapojilo téměř 500 malých sportovců. Jejich okruh vedl okolo náměstí Přemysla Otakara II., starší účastníci si tak mohli vyzkoušet dvoukolovou variantu tratě.

Po vyhlášení Lupilu dětských běhů a půlmaratonu následovala nejkratší dospělá trať RAJEC RUN 3 KM. Vítězství si odnesli Ondřej Gloza (9:45) a Jana Kovandová (11:10), která po druhém místě v Hradci Králové přidala další pódiové umístění, tentokrát to nejcennější.

Na nejpočetnější distanci PUMA RUN 5 KM, kterou absolvovalo více než 700 běžců, zvítězili Tomáš Brzobohatý (16:43) a Eva Slavíková (18:38).

Letošní sezóna nabídla už druhé absolutní vítězství ženy napříč startovním polem. Po hradeckém triumfu Karolíny Vyňuchalové na trati RAJEC RUN 3 KM se cílem jako první na distanci ČEZ RUN 10 KM prohnala Michaela Čepová (34:09), svěřenkyně Evy Vrabcové Nývltové, která doběhla na třetím místě. Mezi muži zvítězil David Nezveda (34:28).

Závodníci si mohli užít nejen běžecké tratě, ale také komfortní zázemí přímo na náměstí Přemysla Otakara II., kde byly k dispozici šatny, sprchy i WC, partnerské městečko a prostor pro odpočinek. Nechyběl catering Lidl s novým menu, jehož autor, nutriční specialista Miloslav Šindelář, dorazil s workshopem o zdravém stravování. Zábavu těm nejmenším obstarala dětská zóna od společnosti Lidl. K dispozici byla také půjčovna testovacích bot PUMA a fotostěna stejné značky. Běžci si mohli u Powerade vyzkoušet soutěž ve visu, navštívit stánek MG a nové partnery VIF a Staropramen Cool, který měl pro závodníky připravenou ochutnávku produktů. O regeneraci se postarali maséři, tejpování a fyzio poradenství od FyzioToncar. Energii bylo možné doplnit na občerstvovacích stanicích i v cíli, kde čekala voda Rajec, isotonické nápoje Powerade, ovoce a tyčinky Bombus.

„Máme obrovskou radost, že se nám meziročně podařilo navýšit počet účastníků o téměř 500 osob. Díky komfortnímu zázemí a šesti různým běžeckým distancím v rámci jednoho dne si u nás přijde na své opravdu každý,“ říká Tomáš Coufal z pořádající agentury VML Czechia. Nic z výše uvedeného by však nevzniklo, nebýt dlouhodobé spolupráce a podpory od generálního partnera Skupiny ČEZ: „S RunTour jsme společně již od roku 2019. Těší nás, že můžeme dlouhodobě podporovat komunitu běžců a aktivní životní styl. Každý, kdo má rád zdravý pohyb, navíc může při sportu ale i obyčejné chůzi přispívat na dobročinné projekty. Stačí si při každém pohybu zapnout aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Funguje jako klasický sport tracker, ve kterém ale navíc sbíráte body, které následně Nadace ČEZ přemění na finanční podporu vybraným projektům,“ říká ředitelka marketingu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.

Díky Nadaci ČEZ se prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem v Českých Budějovicích pomáhalo Centru Kaňka, která poskytuje komplexní péči 160 klientům s postižením. Díky budějovickému závodu se podařilo vybrat krásných 95 000 Kč, které pomohou udržet tyto služby dostupné pro rodiny, které si nemohou dovolit hradit plné náklady. Děkujeme!

Druhý z osmi závodů klasické ČEZ RunTour je za námi. Už nyní se těšíme na další zastávku, která nás čeká za necelé tři týdny – 16. 5. v Kopřivnici, kde se poběží v unikátním a běžně nepřístupném areálu Tatra Trucks. Na běžce čeká jednokolová trať na 10 km včetně možnosti proběhnout si testovací polygon. Pokud chcete být u toho, registrace jsou stále otevřené. S ČEZ RunTour #JERADOSTBĚŽET i v Kopřivnici – těšíme se na vás!

 

O ČEZ RunTour:

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 a na vybraných závodech 21,1 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává 3 závody v zimním období se zázemím v krytých a vyhřívaných pavilonech. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet! Novinkoupro rok 2026 je rozšíření RunTour na Slovensko, kde proběhnou závody v Bratislavě a Žilině.

 

Zdroj: ČEZ RunTour

www.run-tour.cz

 

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

