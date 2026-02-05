Na Jizerské 50 bylo 22.442 návštěvníků, potvrdil T-Mobile

Jizerská 50 spojuje sport, technologie i úžasné zážitky různých generací. Letošní ročník nebyl výjimkou a přilákal rekordních 9821 závodníků – o 17 % více než loni. Oblíbenou T-Mobile firemní štafetu zaběhlo 73 týmů, tedy celkem 292 běžkařů a řada z nich nechyběla ani na tréninkové Magentové stopě. Událost si nenechali ujít ani zahraniční návštěvníci – podle operátora nejčastěji z Německa, Polska a Slovenska.
„Jizerskou 50 vnímáme jako sportovní i komunitní fenomén a těší nás, že se nám společně i s T-Mobile a dalšími partnery daří tradici udržovat i posouvat. A nejde zdaleka jen o hlavní závod, kterého se účastnily tisíce závodníků z 29 zemí světa. Skutečné srdce této několikadenní události totiž tvoří kombinace elitních závodníků, rekreačních běžkařů a nadšenců. Pro řadu z nich závod nekončí cílovou páskou, ale silným osobním zážitkem,“ uvádí Richard Valoušek, ředitel komunikace v agentuře Raul, která má na starosti komunikaci Jizerské 50.
„Zatímco se tisíce lidí připravovaly na start závodu, náš tým zajišťoval jako každý rok konektivitu a maximální pohodlí pro všechny návštěvníky. Letos jsme zcela nově nasadili i IoT senzory a dvě meteorologické stanice, které na místě v reálném čase stále monitorují sněhové podmínky, teplotu a vlhkost vzduchu nebo rychlost větru. Skvělá zpráva je, že senzory sportovcům budou sloužit daty nejen během celé zimy, ale také v létě, takže si je užijí turisté i cyklisté,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile.
O zážitky na místě nebyla nouze. I přes mrazivé počasí se tisíce návštěvníků nechaly vyfotit v T-Mobile festivalové zóně ve vizuálu Jizerské 50 se svým jménem a výsledným časem. Už vloni účastníci poprvé obdrželi v rámci startovného opakovaně použitelný magentový vak, tzv. dry bag na své osobní věci i pro využívání při dalších sportovních aktivitách. Předešlo se tak zbytečnému plastovému odpadu z jednorázových pytlů. Letos si při opakované účasti závodníci buď přinesli loňský dry bag, nebo koupili nový za 200 Kč. Výtěžek, celkem 37.400 Kč, pak putuje na podporu Společnosti pro Jizerské hory.
Stejně jako na dalších sportovních a kulturních událostech nechyběl ani sběr vysloužilých chytrých telefonů ve spolupráci s organizací Remobil – ten operátor podpořil soutěží o hodnotné ceny. Jen na Jizerské 50 se podařilo sesbírat 364 telefonů – o 38 % více než loni.
Zdroj: T-Mobile