Na jižním obchvatu Opavy se pracuje i během zimních měsíců

Dominika Mrázková, zástupkyně zhotovitele stavby: „Vybudované zemní těleso v rámci celé hlavní trasy je prakticky už hotové. V současné době dobíhají ještě konsolidace u dvou mostů z pěti."
Dělníci už začali s pilotovým založením mostů, což je první a zásadní krok při jejich výstavbě. Ačkoli nastalo zimní období, práce téměř neustanou. Týká se to především mostních objektů, které nejsou tak citlivé na klimatické podmínky.
Dominika Mrázková, zástupkyně zhotovitele stavby: „Probíhá vlastně ta zimní přestávka, která se úplně minimální, vlastně budeme hlavně pracovat na těch mostech a ty mosty nepodléhají nějakým extra klimatickým omezením, co to půjde, tak hned po Novém roce, když vynecháme svátky, začneme zase pracovat.“
Celý budovaný úsek měří přes 2 km a jeho součástí je 5 mostních objektů a jedna nová okružní křižovatka, která vznikne na napojení ulice Olomoucká.
Jakub Dvorský, správce stavby, ŘSD: „Nacházíme se na místě napojení dvou staveb a za mnou povede budoucí trasa obchvatu Otic, která bude investicí kraje a s jejím zahájením oni počítají na jaře příštího roku, zhruba březen – duben. Momentálně jsme v nějaké úzké koordinaci, aby toto konfliktní místo mělo co nejlehčí průběh."
Petr Popadinec (ANO), radní Opavy: „Poslední část jižního obchvatu pak propojí ulici Olomouckou s ulicí Krnovskou. V roce 26, potažmo 27, by měla začít příprava na budování poslední části obchvatu Opavy právě z ulice Krnovské směrem na ulici Olomouckou. Tím pádem bude celý okruh hotový a dokončený a tím pádem bychom mohli být první město v republice, které by mělo kompletní obchvat.“
Celý jižní obchvat Opavy by měl být hotový nejpozději do roku 2030. Nová trasa především odvede tranzitní dopravu mimo město. Uleví centru a přinese plynulejší i bezpečnější dopravní průjezd Opavskem.
