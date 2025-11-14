Na Kickstarter přichází Raccoon 2 SE: Sekačka pro malé zahrady řízená AI

Autor:
  12:24
Šen-čen (Čína) 14. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost RoboUP na platformě Kickstarter 11. listopadu 2025 oficiálně představila svou novinku Raccoon 2 SE – moderní, cenově dostupnou robotickou sekačku navrženou speciálně pro malé trávníky. Raccoon 2 SE nabízí díky technologii AI vidění, robustnímu pohonnému systému a jednoduchému nastavení inteligentní péči o trávník pro každého. Při využití nabídky pro rychlé zájemce Super Early Bird ji navíc můžete získat za cenu již od 359 USD.

Stačí vybalit a můžete sekat

Zapomeňte na zdlouhavé natahování obvodových drátů nebo komplikovanou instalaci RTK systémů. Sekačka Raccoon 2 SE k vám dorazí připravená začít sekat hned po vybalení. Bez drátů, bez nastavování a beze stresu. Vy jen stisknete tlačítko – a Raccoon 2 SE zařídí všechno ostatní.

„S robotem Raccoon 2 SE si přesně podle hesla ‚Stačí stisknout tlačítko' vytvoříte mapu trávníku a začnete sekat hned po vybalení z krabice. Všechno zvládnete přes vestavěný displej sekačky, nic dalšího už nastavovat nemusíte."Stéphane Cazat / Planetenumerique.com

V menších cílových oblastech do 80 m2 zvládá dokonce i paralelní sekání pro čistší a efektivnější výsledky bez mapování.

V režimu ‚cílová oblast' sekačku prostě jen položíte na vybranou část trávníku a necháte sekat. Žádné předchozí mapování není potřeba." — Berti Kolbow-Lehradt / Handyhase.de

Zaručené sekání až k okraji

Díky přesnému AI vidění a pokročilému plánování trasy seká robot Raccoon 2 SE všude, kde je hranice v jedné úrovni s trávníkem, až těsně k okraji a nezanechává žádné neposekané pruhy ani vynechaná místa.

„Obzvlášť praktická je funkce sledování okraje Ride-on-Edge. Tato vychytávka vám ušetří spoustu práce s dodatečnými úpravami a levnější modely ji většinou nenabízí." Gartenzeile / YouTube kanál

70 minut dobíjení pro 150 minut sekání

Raccoon 2 SE využívá 5Ah akumulátor slibující rychlé dobíjení a mnohem delší dobu sekání, než zvládnou běžné 2,5Ah baterie většiny malých sekaček na trhu.

„Výdrž až 150 minut by měla bohatě stačit pro většinu trávníků v doporučeném maximálním rozměru 500m2." Jens Scharfenberg / Basic-Tutorials.de

Poradí si s terénem i bezpečností

Díky umělé inteligenci, výkonnému pohonu a automatickému nastavení žacího ústrojí zvládá sekačka Raccoon 2 SE svahy až do sklonu 36 %, schody do výšky 4 cm a úzké cestičky o šířce pouhých 80 cm. Dokáže tak snadno projet pod stromy, kolem rohů i pod přesahujícími střechami. V reálném čase umí také detekovat a objet lidi, zvířata a 300 druhů různých překážek. Pro bezpečné přenášení je vybavena schopností okamžitě zastavit sekání, pokud ji zvednete nebo nakloníte.

„Podívejte, hodil jsem na ni míček a ona ho okamžitě zpozorovala přes kameru a upravila si trasu tak, aby ho objela. Mám tu i svého psa, a tahle robotická sekačka ho vždycky hned zaznamená a automaticky se mu vyhne."iVax / YouTube kanál

Exkluzivní nabídky pro nejrychlejší zájemce na Kickstarteru

Na podporovatele na Kickstarteru čeká limitovaný výhodný balíček Super Early Bird bundle se slevou až 42 %:

• Raccoon 2 SE – 359 USD (sleva 42%). VIP podporovatelé si mohou složením předprodejní zálohy 20 USD aktivovat Super Early Bird cenu 299 USD.

• Raccoon 2 SE + Garáž – 406 USD (sleva 42 %)

• 2x Raccoon 2 SE + sady nožů – 841 USD (sleva 35 %)

• Raccoon 2 SE + vymezovací kolíky – 427 USD (sleva 35 %)

• Raccoon 2 SE + sada nožů – 529 USD (sleva 34 %)

• Raccoon 2 SE + zadní kolo – 454 USD (sleva 34 %)

Podporou na Kickstarteru získáte příležitost si jako první vychutnat inteligentní sekání bez námahy za bezkonkurenční cenu. Podpořte Raccoon 2 SE ještě dnes a získejte ty nejvýhodnější Early Bird slevy.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg

KONTAKT: Lydia Zhong lydia@iroboup.com

 

