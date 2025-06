Na kole jen s přilbou: automaticky, každý den. Den cyklistické přilby připomněl, že vzorem jsou i rodiče a prarodiče

Letos se soustředíme na automatické vzory – tedy na dospělé, kteří jdou příkladem. Nejen že se chrání, ale také ukazují dětem, že přilba je běžná součást jízdy na kole i koloběžce, ne výjimka.

Přilba není jen pro děti. Naopak – právě dospělí ji mají nosit AUTOMATICKY

Povinnost nošení přilby v České republice platí pro děti a mladistvé do 18 let. Projekt Na kole jen s přilbou ale už od začátku apeluje na všechny cyklisty bez rozdílu věku. A právě letos upozorňuje na to, že nejdůležitější roli sehrávají rodiče a prarodiče. „Děti se neučí z příkazů dospělých, ale především z toho, co vidí. Pokud tatínek nebo babička přilbu nenosí, těžko je přesvědčí, že je důležitá. Co pravděpodobně pak děti udělají v pubertě nebo právě v 18 letech? Přestanou ji používat. To platí také o dalších nejen besipáckých pravidlech a zásadách,“ vysvětluje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy z Týmu silniční bezpečnosti. Dlouhodobě je cílem projektu vytvořit kulturu přilby – kdy je samozřejmou součástí výbavy bez ohledu na věk, ne volbou podle nálady.

Známé tváře ukazují, že být vzorem je cool

K letošní kampani se přidala řada inspirativních osobností. Svou podporu vyjádřili například:

Kateřina Nekolná – moderátorka a maminka

– moderátorka a maminka Barbora Strýcová – tenistka a sportovní vzor

– tenistka a sportovní vzor David Aubrecht z hokejového týmu Bílí Tygři Liberec

z hokejového týmu Bílí Tygři Liberec rodinné duo Dva tátové, kteří dlouhodobě mluví o vědomém rodičovství

Společně vyzývají veřejnost: „Na kole jen s přilbou. Automaticky. Protože bezpečnost začíná u vás (dospělých)“.

Zapojte se! Přidejte video s poselstvím #NaKoleJenSPrilbou

Každý může být součástí této výzvy. Stačí krátké video nebo fotka, ve kterém řeknete, proč nosíte přilbu automaticky. Nahrajte jej na Instagram s hashtagem #NaKoleJenSPrilbou a označte profil @tym.silnicni.bezpecnosti. Na konci prázdnin vylosujeme 3 z vás, které odměníme právě cyklistickou přilbou od partnera projektu Mojekolo.cz.

Proč na kole s přilbou? Protože život nemá náhradní díly

Cyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky provozu. Přilba významně snižuje riziko vážného poranění hlavy. Přestože se počet usmrcených bez přilby v roce 2024 snížil ze 70 na 50 %, stále nás je mnoho těžce zraněných cyklistů bez přilby. „Nenosíme přilbu kvůli pokutě nebo zákonu. Nosíme ji kvůli sobě a kvůli těm, kteří nás mají rádi. Jen si představte situaci, kdy si maminka s dítětem v cyklosedačce vyjedeme bez přilby. I při samopádu může upadnout do bezvědomí. Jak si pak takové dítě na místě poradí? A bude to mít dopad jen na maminku nebo i třeba na tatínka, prarodiče, zaměstnavatele obou rodičů, možná i celou společnost,“ uzavírá s otevřenou otázkou Markéta Novotná.

Projekt Na kole jen s přilbou se věnuje osvětě v oblasti bezpečnosti cyklistů v České republice. Jeho cílem je snižovat závažnost následků dopravních nehod prostřednictvím komunikace, prevence a motivace k používání přilby a dalších ochranných prvků. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, Sev.en Česká energie, Mojekolo.cz, Altima, nebo společnost Rengl.

Zdroj: Bezpečně na silnicích

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.