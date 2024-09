Na konferenci HUAWEI Innovative Product Launch se představila nová generace nositelných zařízení společně s tablety pro bezproblémovou produktivitu

Barcelona (Španělsko) 21. září 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Ve čtvrtek 19. září, na akci HUAWEI Innovative Product Launch ve španělské Barceloně představila skupina Huawei Consumer Business Group (CBG) několik velmi očekávaných produktů včetně nositelných zařízení inspirovaných přístupem „Fashion Forward", včetně hodinek HUAWEI WATCH GT 5 Series, HUAWEI WATCH D2 a HUAWEI WATCH Ultimate Green. Na trh byly uvedeny také oblíbené 12,2palcové tablety HUAWEI MatePad Pro a HUAWEI MatePad 12 X, které společně přinášejí novou generaci nositelných zážitků a vylepšené technologie pro vyšší produktivitu a bezproblémovou konektivitu.

HUAWEI WATCH GT 5: Nevídané spojení módy a technologií

Hodinky HUAWEI WATCH řady GT 5 jsou jedny z prvních chytrých hodinek Huawei, které v sobě mají HUAWEI TruSense, integrovaný systém pro sledování zdraví a kondice, který je vybaven vylepšeným snímačem a zdokonalenými algoritmy – výsledky jsou tak rychlejší, přesnější a komplexnější.

HUAWEI WATCH GT 5 se pyšní výrazným designem s ostrými hranami a jsou dostupné v celkem 12 různých modelech a v edicích Pro nebo Standard. Hodinky byly navrženy tak, aby byly na špičce nejen z hlediska funkcí, ale i designu, přičemž edice Pro je vyrobena z titanové slitiny používané v letectví a nanokrystalické keramiky, což hodinkám přináší vyšší úroveň odolnosti.

Systém HUAWEI TruSense do hodinek umožnil integrovat zcela nového asistenta pro emoční pohodu, který uživatelům pomáhá sledovat nejen své fyzické, ale i psychické zdraví.

Nové chytré hodinky přinášejí nové sportovní funkce profesionální úrovně. Pro golfisty a potápěče přináší HUAWEI WATCH GT 5 Pro golfový režim s více než 15.000 mapami golfových hřišť po celém světě a také režim pro volné potápění, který nabízí komplexnější možnosti sledování aktivity pod vodou. Hodinky HUAWEI WATCH GT 5 Pro jsou vybaveny také profesionálními funkcemi pro trail running, jako je podpora segmentační navigace a 10metrová obrysová mapa.

Chytré hodinky nabízejí výjimečnou výdrž baterie – HUAWEI WATCH GT 5 46mm a GT 5 Pro 46mm až 14 dní a HUAWEI WATCH GT 5 41mm a GT 5 Pro 42mm až sedm dní.

Ambasadoři nositelných produktů HUAWEI: Pamela Reifová a Sir Mo Farah

Na akci vystoupili také ambasadoři nositelných produktů HUAWEI běžec Sir Mo Farah a fitness influencerka Pamela Reifová, přičemž Sir Mo Farah se podělil o své zkušenosti s běháním a pokročilými sportovními technikami, zatímco Pamela Reif se zaměřila na design hodinek a aplikace a představila kampaň Light Up Your Rings.

Pamela Reifová vyjádřila svůj obdiv k novým hodinkám a prohlásila: „Hodinky HUAWEI Watch GT 5 Pro jsou víc než jen chytré hodinky, je to stylová ikona, která mi skutečně dodává módní šmrnc. Kromě toho společnost Huawei provedla několik opravdu působivých vylepšení v oblasti sledování aktivity. Připojte se ke mně a rozsvěcujte svá kolečka každý den!"

Sir Mo Farah se k tomu připojil a dodal: „Jako běžci mi záleží na drobných detailech, které mi dávají konkurenční výhodu: vylepšený systém Sunflower GNSS naprosto mění pravidla hry, zatímco zcela nová funkce analýzy běžecké techniky může každému běžci poskytnout informace o tom, jak ušetřit sekundy ze svého osobního rekordu."

HUAWEI WATCH D2: První chytré hodinky na světě s ambulantním měřením krevního tlaku certifikované úřady NMPA a MDR

Uvedení hodinek HUAWEI WATCH D2 na trh představilo průlomovou inovaci, neboť se jedná o první ambulantní přístroj na měření krevního tlaku (ABPM) na světě, který byl certifikován úřady NMPA a MDR. To představuje významný krok vpřed v oblasti nositelných technologií a ztělesňuje závazek společnosti Huawei k podpoře zdraví lidí po celém světě.

Hodinky poskytují 24hodinové přesné měření krevního tlaku a jsou vybaveny systémem HUAWEI TruSense pro rychlejší a přesnější výsledky.

Pokud jde o technologii měření krevního tlaku, společnost Huawei již více než devět let inovuje a dlouhodobě spolupracuje se světovými odborníky na hypertenzi, včetně profesora George S. Stergioua, prezidenta Elect International Society of Hypertension, a profesora Wang Jiguanga, prezidenta Čínské komory pro léčbu hypertenze atd.

Hodinky HUAWEI WATCH D2 mají lehký a tenký design s velmi úzkým mechanicky zpracovaným tělem a 1,82palcovým displejem. Dosahuje jen asi poloviční šířky a čtvrtinového objemu tradičních elektronických tlakoměrů na horní části paže, takže měření krevního tlaku je snadné bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Kromě toho mohou uživatelé jediným klepnutím změřit až devět tělesných ukazatelů a vygenerovat zprávu Health Glance.

HUAWEI WATCH Ultimategreen edition: Objevování bez omezení

HUAWEI WATCH Ultimate jsou aktualizací loňského modelu a přinášejí nové pokročilé funkce pro golf a vylepšený expediční režim spolu s novou zelenou edicí, která kombinuje špičkové technologie a precizní řemeslné zpracování, ztělesňuje dobrodružného ducha a je stvořena pro všechny, kteří mají touhu objevovat svět.

Nová zelená edice přináší exkluzivní dvoubarevný nano-tech keramický rámeček, který vyžaduje složitější výrobní proces, aby bylo dosaženo krásné bílo-zelené barevné kombinace, která se bude vyjímat na každém zápěstí.

Zcela nový pokročilý režim pro golf nabízí přesné analýzy a přehledy o uražené vzdálenosti, AI golfového asistenta a další funkce. Je zde také nová funkce pro import tras, která se integruje s aplikací HUAWEI Health a umožňuje uživatelům do hodinek nahrávat trasy.

Společnost Huawei se snaží pomáhat spotřebitelům udržovat zdravý životní styl a pohybové návyky prostřednictvím celosvětového pokračování kampaně Light Up Your Rings. Kampaň využívá systém kroužků aktivity a odměn za medaile a nabízí poutavý zážitek, který pomáhá lidem žít zdravěji.

Kromě toho jsou nositelná zařízení Huawei vždy navržena tak, aby byla dostupná pro chytré telefony s operačním systémem Android i iOS, a zpřístupnila tak své nejnovější inovace zdravotních technologií a funkce pro sledování sportovních aktivit ještě širšímu okruhu uživatelů.

HUAWEI MatePad Pro 12,2": Tvorba krásy

Nejnovější vlajková loď mezi tablety, 12,2palcový HUAWEI MatePad Pro, je navržen tak, aby poskytoval dokonalý uživatelský zážitek zaměřený na kreativitu a produktivitu.

HUAWEI MatePad Pro 12,2" je vybaven inovativním displejem Tandem OLED s technologií PaperMatte, který poskytuje působivý maximální jas 2000 nitů pro autentický zážitek ze sledování. Pokročilé nano-technologie proti odleskům zajišťují prvotřídní vizuální zážitek, který se podobá tomu z práce na fyzickém papíře.

Dodává se s klávesnicí HUAWEI Glide Keyboard, která je vybavena stylusem a možností ukládání a nabíjení 2 v 1.

Aplikace GoPaint v tabletu nabízí širokou škálu nástrojů pro digitální tvorbu, včetně průkopnických štětců Splatter a Fluid. FangTian Painting Engine 2.0 podporuje ultra velké plátno 8K a poskytuje profesionální nástroje pro umělecké vyjádření.

HUAWEI MatePad 12 X: Styl se snoubí s kreativitou a produktivitou

HUAWEI MatePad 12 X je lehký vlajkový model určený pro mladší generaci. Zvyšuje produktivitu, umožňuje uživatelům, kteří udávají trendy, plnit si své sny a zároveň přináší příjemné zážitky.

Při výrobě tabletu se využívá technologie Shimmery Pearlescent Sheen, jejíž výsledkem je kovově bílá barva s barevnými efekty měnícími se v závislosti na osvětlení. Celokovové tělo zařízení s integrovaným bezešvým designem je stylové a odolné.

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition je vybaven mimořádně jasným displejem PaperMatte, který nabízí vynikající kvalitu zobrazení, psaní a dotyku, takže je ideální pro čtení a kreativní práci.

Společnost Huawei 19. září 2024 oficiálně zahájila celosvětovou tvůrčí kampaň GoPaint s heslem „Creative By Nature". Hned od prvního dne až do 31. prosince 2024 mohou nadšenci do malování po celém světě sdílet svá jedinečná digitální umělecká díla na platformě HUAWEI Community.

HUAWEI potvrzuje svůj závazek k inovacím, módnímu designu a kreativitě

Alex Huang, marketingový ředitel Huawei Consumer BG, vyzdvihl globální dopad značky a její závazek k inovacím. Značka Huawei zdůrazňuje svůj závazek spojovat v produktech špičkové technologie, módu a kreativitu, čímž je hladce začleňuje do každodenního života zákazníků, a nadále inspiruje spotřebitele prostřednictvím kampaní, jako je iniciativa Light Up Your Rings a celosvětová kampaň GoPaint Creating.

„Naším cílem je přinášet inovativní produkty, které spotřebitelům nabízejí jedinečnou kombinaci módy a kreativity," řekl Alex Huang. „Inspirováním uživatelů se společnost Huawei snaží vytvořit propojenější a srdečnější svět, kde technologie zlepšují každodenní život a sbližují lidi."

Další informace o ceně a dostupnosti naleznete na https://consumer.huawei.com/en/wearables/ https://consumer.huawei.com/en/tablets/?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_header_consumer

KONTAKT: wangdong292@huawei.com