Na křížení D1 a D2 v Brně čekají řidiče další změny

Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD: „Potom nás bude čekat další velmi výrazná změna vedení dopravy na té stavbě, na 196. kilometru dálnice D1. A to převedení veškeré dopravy do jedné části, poloviny dálnice D1. Budeme to samozřejmě avizovat dlouho dopředu.“
Pavel Šváb, tiskový mluvčí Policie ČR Jihomoravského kraje: „U tohoto křížení dálnic bych přidal radu, ať řidiči nejezdí podle paměti, a to ani podle toho, že tam jeli před týdnem. Opravdu dynamicky se tam mění směrování jízdních pruhů a řazení. Kdo tam projížděl, tak ví, že tam práce intenzivně probíhají. Nejdůležitější rada je soustředit se na sebe, na svou jízdu a nedělat žádná unáhlená rozhodnutí na poslední chvíli.“
Řidiči mířící z D2 na Ostravu musí v současnosti využívat objízdné trasy. Ty vedou buď přes silnice II/152 a I/52 s napojením na D1 u Brna-centrum, nebo přes Hněvkovského, Černovickou a Ostravskou k Brnu-východ.
Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD: „Tady nebude žádná zimní přestávka, bude se stavět skutečně celou zimu. Tam, kde bude třeba betonovat a nebude k tomu počasí, tak jsme připraveni stavět zateplovací stany, tak jak tomu bylo na předchozí stavbě. Jsme v místě, kde denně projíždí kolem 80 000 až 90 000 vozidel za 24 hodin.“
Pavel Šváb, tiskový mluvčí Policie ČR Jihomoravského kraje: „My máme samozřejmě za tu dobu, co ta omezení na dálnici D1 jsou, zjištěno, že různé směry jsou intenzivnější v jiné dny v týdnu. To znamená, pondělí, úterý a středa je to tak, že je doprava intenzivnější směrem na Prahu a na konci týdne se to obrací, když se řidiči vrací o víkendu domů.“
Přestavba křižovatky tak bude pokračovat i přes zimní měsíce. Řidiči musí počítat s dalšími změnami dopravního režimu. Plné zprovoznění křižovatky a konec dopravních omezení se očekávají před listopadem příštího roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59699.