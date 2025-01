Na křižovatce nedaleko Zámecké kolonády v Karlových Varech dochází k častým střetům vozidel

Richard Topinka, znalec v oboru silniční doprava: “V tomhle úseku se prakticky slučují tři vozovky, tzn. dodržovat dopravní značení a hlavně nevynucovat si přednost. Nejčastější zdroj nehody v tomhle místě je nedání přednosti. Potom je tu druhá stránka věci, řidiči sem prakticky nesprávně vjedou a otáčí se v tomhle místě, tzn. to je druhá nebezpečná věc a vynucují si přednost, spoléhají se na svoje schopnosti, prostě že v tomhle místě prostě vjedou do tohohle uzlu, a spoléhají se že to zvládnou ještě před dalším vozidlem a nedají mu v podstatě přednost.“

Na zdejším provozu se z velké části podílejí dodávková vozidla, která zajišťují zásobování okolních hotelů a restaurací.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční doprava: “Druhá stránka je tam samozřejmě i rychlost, v tomhle místě prakticky řidič musí dodržovat takovou rychlost, jako kdyby jel minimální rychlostí, tzn. tam nelze dodržovat maximální povolenou rychlost v obci. V tomhle místě prostě bod A – ohleduplnost, bod B – nedání přednosti, bod C – samozřejmě nesprávné otáčení a vynucování si přednosti v jízdě a omezování ostatních účastníků silničního provozu.“

Řešit následky dopravních nehod je vždy nepříjemné, a proto se těchto místech vyplatí zvýšená opatrnost a maximální ohleduplnost.

Zdroj: POLAR televize Ostrava