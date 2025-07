Na křižovatce v Kamenném Újezdu vyměňují sítě, omezení v dopravě potrvá zhruba čtyři měsíce

Jiří Haisman (NESTR.), starosta obce Kamenný Újezd: "Opravujeme křižovatku na hlavní průjezdné trase obcí. Důvodem je zmírnění provozu a hlavně kvůli bezpečnosti průchodu chodců. Tady zrovna vidíme, jak paní přechází a není tady žádné přechodové místo, na konci ulice Budějovické se nachází sportovní areál, fotbalové hřiště, míří tam hodně chodců, druhou ulicí odchází spousta chodců na vycházkové trasy z obce a nikde nenavazují žádná přechodové místa a chodníky."

Současně provádí firma výměnu inženýrských sítí.

Jiří Haisman (NESTR.), starosta obce Kamenný Újezd: "K úplné uzavírce by dojít nemělo. Je naplánovaná částečná uzavírka, kyvadlový provoz. Práce jsou naplánované zhruba na 120 dní, na čtyři měsíce. Pevně věřím a budeme doufat, že nám bude všechno přát, hlavně počasí, že se nenaskytnou žádné problémy a podaří se dokončit i dříve."

Během prázdninového provozu by částečná uzavírka neměla řidiče příliš zdržovat.

Jiří Haisman (NESTR.), starosta obce Kamenný Újezd: "Jestli tady dojde k nějakým větším frontám na těch semaforech, tak to jedině v případě, že se stane nějaká dopravní nehoda na té hlavní silnici, na tom éčku tady, a to by pak znamenalo obrovské fronty a snad vždycky ty objížďky potom vedou tady přes obec a nedá se tu prakticky přejít ulice."

Rekonstrukci křižovatky hradí ze svého rozpočtu obec a částečně také správa a údržba silnic. Celkové náklady vyjdou přibližně na tři miliony korun.

Jiří Haisman (NESTR.), starosta obce Kamenný Újezd: "Budou tady nějaké bezpečnostní zelené plochy, ostrůvky oddělující ty chodníky, přechodová místa. Bude to trošku složitější a pomalejší pro řidiče, ale samozřejmě o to bezpečnější pro ty chodce."

Řidiči v průběhu léta musí počítat v Kamenném Újezdu ještě s jednou uzavírkou. Oprava vodovodu během léta úplně uzavře výjezd z obce na Plavnici a Plav.

Zdroj: POLAR televize Ostrava